Слуцкий о Попове: «Нам нужны игроки, которые хорошо знают ФНЛ. Артем Попов — один из них»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новом игроке казанского клуба Артеме Попове. В прошлом сезоне футболист выступал за «Балтику»

«Артем Попов — многофункциональный футболист, который может закрыть 4-5 позиций. В позапрошлом году он выходил в Премьер-Лигу с «Ротором», в том году он выходил с «Нижним Новгородом», то есть у него есть большой опыт игры в ФНЛ. Учитывая, что у нас многие футболисты не имеют такого опыта, нам нужны игроки, которые хорошо знают лигу и адаптированы в этой лиге. Артем Попов — один из них», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий провел за «Балтику» 41 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в Тинькофф РПЛ и вылетел в Олимп ФНЛ.