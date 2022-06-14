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Сегодня, 18:09

Слуцкий о Попове: «Нам нужны игроки, которые хорошо знают ФНЛ. Артем Попов — один из них»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новом игроке казанского клуба Артеме Попове. В прошлом сезоне футболист выступал за «Балтику»

«Артем Попов — многофункциональный футболист, который может закрыть 4-5 позиций. В позапрошлом году он выходил в Премьер-Лигу с «Ротором», в том году он выходил с «Нижним Новгородом», то есть у него есть большой опыт игры в ФНЛ. Учитывая, что у нас многие футболисты не имеют такого опыта, нам нужны игроки, которые хорошо знают лигу и адаптированы в этой лиге. Артем Попов — один из них», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий провел за «Балтику» 41 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в Тинькофф РПЛ и вылетел в Олимп ФНЛ.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Англия
Венгрия

ТМ 2.5

17%

2.13

Х2

4%

2.28

П1

28%

1.26
⚽ Футбол. Лига наций A
Германия
Италия

Х

23%

3.90

ТМ 2.5

17%

1.91

Ф2 (+1.5)

9%

1.38
⚽ Футбол. Лига наций A
Франция 0
Хорватия 1
Матч завершен

П1

30%

1.52

ТБ 2.5

16%

1.96

Обе забьют - да

11%

2.10
Артем Попов
Футбол
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
0
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