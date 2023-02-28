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Плиев: «С Кокориным я в хороших отношениях. Если возникнет какая-то ситуация, то Саша всегда придет на помощь»

Алина Савинова
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Защитник «Родины» Заурбек Плиев рассказал о своих отношениях с российским нападающим кипрского «Ариса» Александром Кокориным.

«С Саней Кокориным я в хороших отношениях с детства, когда мы еще были в академии «Динамо». Первым его поддержал Алан Чочиев, я остаться в стороне не мог. Тогда он оступился, но в этом и проявляется дружба — в тяжелые моменты быть рядом и помогать, чем можешь. Сейчас следим друг за другом в соцсетях. Списываемся, поздравляем с успехами. Саня очень хороший друг. Мы сейчас редко общаемся, потому что он играет в другой стране, но без внимания он никогда не оставляет. Он очень внимательный и своему окружению никогда не говорит «нет». Если возникнет какая-то ситуация, то Саша придет на помощь. Ему через многое пришлось пройти, поэтому он понимает, насколько важно быть рядом со своими близкими», — приводит Metaratings.ru слова Плиева.

В текущем сезоне 31-летний Кокорин провел за «Арис» 21 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/pliev-kokorin-nikogda-ne-govorit-net-svoemu-okruzheniyu-vsegda-pridyot-na-pomosh-231537/
Александр Кокорин
Заурбек Плиев
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
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 - : -
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