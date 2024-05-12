Мейра заявил, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Фернанду Мейра в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит» будет чемпионом. Я все еще верю в это», — сказал Мейра «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.