Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

28 февраля, 23:41

В «Спартаке» заявили, что по срокам воссоздания второй команды ориентируются на 2024 год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что проект «Спартак-2» не будет воссоздан в предстоящем сезоне — клуб ориентируется на сезон-2024/25.

«Вопрос воссоздания второй команды находится в проработке. Клуб внимательно рассматривает плюсы и минусы того проекта, который был, чтобы учесть все аспекты в будущем. Это сложный процесс, требующий тщательного анализа. В каком формате появится команда — будем смотреть и изучать, с учетом возможных реформ на уровне ФНЛ. По срокам — ориентируемся на 2024 год», — приводит слова Зеленова «РБ Спорт».

«Спартак-2» был закрыт по окончании сезона-2021/22, команда выступала в ФНЛ, заняв по итогам сезона 7-е место. В основе красно-белых сейчас выступает большая группа выходцев из «двойки» — Максименко, Литвинов, Денисов, Игнатов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-po-srokam-vossozdaniya-vtoroj-komandy-orientiruemsya-na-2024-god/
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
Дмитрий Зеленов
2
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плиев: «С Кокориным я в хороших отношениях. Если возникнет какая-то ситуация, то Саша всегда придет на помощь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 12:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 13:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 14:30
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 15:00
Родина – Шинник
 - : -
5.03 16:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 17:30
Нефтехимик – Алания
 - : -
6.03 17:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
6.03 17:30
Кубань – Рубин
 - : -
6.03 20:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости