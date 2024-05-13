Британцев разорвали, поляки получили пять от шведов. Нужны ли хоккейные карлики на чемпионате мира?

Смысла менять формат ЧМ для ИИХФ нет никакого.

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия — Великобритания — 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)

Голы: Капанен — 1 (Каски), 16:14 — 1:0. Пулюярви — 1 (Каски, Оксанен), 21:15 — 2:0. Иннала — 1 (бол., Гранлунд, Пакаринен), 24:52 — 3:0. Риикола — 1 (Пулюярви, Оксанен), 32:49 — 4:0. Капанен — 2 (Пулюярви, Гранлунд), 36:01 — 5:0. Мяяття — 1 (Гранлунд), 38:45 — 6:0. Лехтонен — 1 (Хелениус, Гранлунд), 46:39 — 7:0. Капанен — 3 (Мяяття, Оксанен), 52:57 — 8:0.

Вратари: Ларми — Баунс.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 47 (11+16+20) — 14 (5+3+6).

Судьи: Ансонс, Хольм.

12 мая. Прага. o2 Arena.



Группа B

Швеция — Польша — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Голы: М. Юханссон — 2 (Хедман, Карлссон), 3:34 — 1:0. Раймонд — 2 (Кемпе), 6:17 — 2:0. Карлссон — 1 (Бураковски, М. Юханссон), 32:31 — 3:0. Лыщарчик — 1, 42:18 — 3:1. Бураковски — 1 (бол.), 54:27 — 4:1. Карлссон — 2 (бол., Далин, Олофссон, Хедман), 55:25 — 5:1.

Вратари: Густавссон — Заболотный.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 38 (12+15+11) — 15 (4+6+5).

Судьи: Кэмпбелл, Черриг.

12 мая. Острава. Ostravar Arena.

Первые матчи чемпионата мира уже принесли разгромные результаты. Некоторые из них абсолютно не удивили. Финны и шведы обыграли бы британцев и поляков, даже если бы каждый хоккеист вышел на лед с клюшками другого хвата. Разница в мастерстве очень высокая. Равно как и в матче Дании и Канады (1:5). По первым дням турнира сборные-карлики сюрпризов не преподнесли. И каждый матч с неприличным счетом провоцирует размышления о сокращении команд на групповом этапе ЧМ.

С нынешним форматом на чемпионатах мира собираются 16 сборных, которые делят на две группы. Такое количество команд приводит к серьезному расслоению уровня и росту лишенных интриги матчей. Когда встречаются Швеция и чудом попавшая в элитный дивизион Польша, следить за игрой стоит только ради статистических рекордов или антирекордов и знакомства с польскими хоккеистами, если вас интересует такая романтика. Многие матчи ограничиваются локальными интригами. Но свой шарм чемпионат мира от этого не теряет. Разрыв в уровне мастерства компенсируется другими преимуществами.

Чемпионат мира — главная вывеска ИИХФ. Турнир часто проходит без больших звезд, которые заняты разборками в Кубке Стэнли, но цепляет сюжетами и без формата лучшие против лучших. ЧМ объединяет 16 сборных элитного дивизиона длинным групповым этапом и классическим плей-офф, где уже нет проходных матчей. ИИХФ живет идеями популяризации хоккея на всех континентах. Размах участников для федерации превыше конкуренции и уровня хоккея, который получается очень разношерстным, когда в одной группе играют Канада и Великобритания, Швеция и Польша, США и Франция.

Поддержка сборных-карликов важна для ИИХФ. В стратегии федерации прописано развитие хоккея по всему миру. За популистской целью скрываются финансовые и организационные мотивы. Чем больше команд участвуют на ЧМ, тем выше доходы. Логика простая: больше участников, больше матчей, больше трансляций, больше рекламы. Далеко не каждая игра разрывает метрики по зрительскому интересу, но посещаемость первых дней турнира в Чехии показывает, что болельщики охотно идут на матчи даже со скучной вывеской. На игру Польши и Латвии собралось 9109 зрителей.

К разгромам и предсказуемым результатам стоит относиться проще. За турниром без сборной России каждый из нас, россиян, следит взглядом нейтрального болельщика. И надо признать: хоккей высокого уровня мы с сентября по апрель наблюдали в КХЛ. Любители этой игры из Великобритании, Польши или Франции лишены подобного удовольствия. Большой хоккей для них ассоциируется с чемпионатами мира, где вживую можно увидеть звезд мировой величины из других сборных. И проверить уровень своих команд на их фоне. Болельщики из Швеции, Финляндии, Канады, США по-хорошему избалованы. Им, конечно, интереснее увидеть турнир лучших против лучших, но такой праздник хоккея ИИХФ не в силах проводить ежегодно.

Чемпионат мира в нынешней конфигурации не отличается великими уровнем мастерства, но наполнен любопытными сюжетами. Каждый игровой день можно найти как минимум один матч с интригой. Этого уже достаточно. ИИХФ незачем менять структуру проведения ЧМ и сокращать количество команд. Сборные-карлики тоже должны получить свой звездный час в элите.