Набиуллин: «Очень рад вернутся в «Рубин», давно этого ждал»

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин прокомментировал возвращение в казанскую команду.

22 февраля пресс-служба клуба объявила о подписании контракта с игроком до конца сезона-2022/23.

«Очень рад вернуться в команду, давно этого ждал. Хочу поскорее выйти на поле, увидеть наших болельщиков. Я отлично помню, как они болели, ни в одной команде больше не было такой поддержки. Для меня сейчас очень важно почувствовать поддержку. В клубе все родное, многих помню. Об интересе узнал недели две назад. Знал, что «Рубин» хотел пригласить, шли переговоры. До закрытия трансферного окна все решилось. Согласился не думая», — приводит слова Набиуллина пресс-служба «Рубина».

27-летний россиянин является воспитанником казанской команды и выступал в ее системе с 2012 по 2018 год.

В текущем сезоне он сыграл 13 матчей за «Нижний Новгород» и не отличился результативными действиями.

«Рубин» располагается на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 игр.