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Сегодня, 17:13

Набиуллин: «Очень рад вернутся в «Рубин», давно этого ждал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин прокомментировал возвращение в казанскую команду.

22 февраля пресс-служба клуба объявила о подписании контракта с игроком до конца сезона-2022/23.

«Очень рад вернуться в команду, давно этого ждал. Хочу поскорее выйти на поле, увидеть наших болельщиков. Я отлично помню, как они болели, ни в одной команде больше не было такой поддержки. Для меня сейчас очень важно почувствовать поддержку. В клубе все родное, многих помню. Об интересе узнал недели две назад. Знал, что «Рубин» хотел пригласить, шли переговоры. До закрытия трансферного окна все решилось. Согласился не думая», — приводит слова Набиуллина пресс-служба «Рубина».

27-летний россиянин является воспитанником казанской команды и выступал в ее системе с 2012 по 2018 год.

В текущем сезоне он сыграл 13 матчей за «Нижний Новгород» и не отличился результативными действиями.

«Рубин» располагается на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков за 20 игр.

Источник: https://www.rubin-kazan.ru/posts/elmir-nabiullin-v-klube-vse-rodnoe-mnogih-pomnyu
Эльмир Набиуллин
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
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Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
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Велес

 18 1 1
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Балтика

 16 1 5
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