«Оренбург» провел экскурсию по стадиону: «Для тех, кто никогда у нас не был»
Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала в Instagram видео-экскурсию по домашнему стадиону «Газовик».
«Показываем инфраструктуру нашего стадиона, специально для тех, кто никогда у нас не был», — говорится в посте с видео.
Ранее «Оренбург» не получил лицензию, РФС, дающую право выступления в Тинькофф РПЛ. Согласно регламенту премьер-лиги, вместимость стадиона должна составлять не менее 10 тысяч. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин 6 мая заявил, что клуб начнет реконструкцию домашней арены.
«Оренбург» с 88 очками занимает второе место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 40 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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