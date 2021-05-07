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«Оренбург» провел экскурсию по стадиону: «Для тех, кто никогда у нас не был»

19:01
Болельщики «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»
Болельщики «Оренбурга». Фото ФК «Оренбург»
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Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала в Instagram видео-экскурсию по домашнему стадиону «Газовик».

«Показываем инфраструктуру нашего стадиона, специально для тех, кто никогда у нас не был», — говорится в посте с видео.

 

 

Ранее «Оренбург» не получил лицензию, РФС, дающую право выступления в Тинькофф РПЛ. Согласно регламенту премьер-лиги, вместимость стадиона должна составлять не менее 10 тысяч. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин 6 мая заявил, что клуб начнет реконструкцию домашней арены.

«Оренбург» с 88 очками занимает второе место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ после 40 туров.

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Материалы сюжета: ФНЛ — РПЛ: лицензирование клубов, стыковые матчи сезона 2020/21, кто выйдет в РПЛ из ФНЛ