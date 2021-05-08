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«Томь» с минимальным счетом победила «Енисей»

14:59
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«Томь» принимала «Енисей» в матче 41-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Томский клуб одержал победу со счетом 1:0.

«Томь» набрала 40 очков, но продолжает оставаться в зоне вылета (18-е место).

Олимп — ФНЛ

41-й тур

«Томь» (Томск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (1:0)

Гол: Косарев, 2.

«Томь» (Томск): Конюхов, Лапшов, Пенчиков (Мильдзихов, 90), Синяк, Денисов, Сакович, Талалай, Симонян (Андреев, 62), Кривцов, Косарев (Дмитриев, 65), Эннин (Давыдов, 86).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Сухомлинов, Кичин, Цховребов, Марков, Глушков (Комков, 64), Ланин, Зотов, Песиков (Билоног, 77), Иванов (Раздорских, 67), Карпук (Ломакин, 40).

Предупреждения: Кривцов, 6. Сухомлинов, 71. Андреев, 89. Зотов, 90. Синяк, 90+2.

Судья: Соколов (Воронеж).

8 мая. Томск. Стадион «Труд».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

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