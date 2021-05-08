«Томь» с минимальным счетом победила «Енисей»
«Томь» принимала «Енисей» в матче 41-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Томский клуб одержал победу со счетом 1:0.
«Томь» набрала 40 очков, но продолжает оставаться в зоне вылета (18-е место).
Олимп — ФНЛ
41-й тур
«Томь» (Томск) — «Енисей» (Красноярск) — 1:0 (1:0)
Гол: Косарев, 2.
«Томь» (Томск): Конюхов, Лапшов, Пенчиков (Мильдзихов, 90), Синяк, Денисов, Сакович, Талалай, Симонян (Андреев, 62), Кривцов, Косарев (Дмитриев, 65), Эннин (Давыдов, 86).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Сухомлинов, Кичин, Цховребов, Марков, Глушков (Комков, 64), Ланин, Зотов, Песиков (Билоног, 77), Иванов (Раздорских, 67), Карпук (Ломакин, 40).
Предупреждения: Кривцов, 6. Сухомлинов, 71. Андреев, 89. Зотов, 90. Синяк, 90+2.
Судья: Соколов (Воронеж).
8 мая. Томск. Стадион «Труд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/
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