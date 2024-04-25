«Очень медленный «Зенит». Если Вендел и Клаудиньо не понимают, что надо выкладываться на 100 процентов...» Кобелев о победе «Рубина»
— «Зенит» даже на ничью не наиграл? — первый вопрос Кобелеву.
— Начало этого матча напомнило мне дебют встречи «Пари НН» с «Локомотивом». «Рубин» грамотно играл в обороне, в пять защитников, по схеме 5-3-2 или 5-4-1. Казанцы четко перекрывали полуфланги, не позволяли хозяевам прорываться по краям. Команда Рашида Рахимова обладает высокорослыми центральными защитниками. Сине-бело-голубым было объективно тяжело выиграть воздух.
— Чего не хватило подопечным Семака?
— Скорости, движения. Мяч медленно ходил. Было понятно, что любой гол перевернет матча. После первого мяча казанцев игра чуть ожила. Но повторюсь: «Зенит» играл очень медленно, мало бил по воротам. А все передачи с фланга прерывались высокими защитниками.
— Значит, главный вывод по этому матчу: пешком чемпионами не становятся?
— Конечно, не становятся! «Зенит» почему-то включился только в концовке. Вендел и Клаудиньо стали врываться в штрафную гостей на скорости, и начали появляться хоть какие-то моменты. А когда все мячи хозяева пытались принимать без движения, в ноги, то острота пропадала. И вот вам результат.
— А вам не кажется, что бразильцам не хватает уже мотивации? Не думаете, что те же Вендел и Клаудиньо выходят и думают: обыграем на одной ноге?
— Не знаю... Ну они же, наверное, изучают соперника? Все же видят плоды работы Рахимова. Он создал очень квалифицированную команду, выстроил прежде всего игру казанцев в обороне, которую очень тяжело пройти без скорости, без переводов мяча на фланг и так далее. Если футболисты «Зенита» не понимают, что надо выкладываться на сто процентов против такого соперника, то я не знаю... Хотя в начале игры у питерцев все-таки была пара моментов. Реализуй они их, кто знает, как бы дальше пошла эта встреча. Но в целом считаю, мы должны говорить не только о проблемах команды Семака, но и, конечно, похвалить «Рубин» Рахимова.
— Стартовый состав сине-бело-голубых чем-то удивил? Ждали ли появления на поле с первых минут Педро или Артура?
— Понимаете, у «Зенита» где-то 20 квалифицированных футболистов, которые претендуют на попадание в стартовый состав. Нужно учитывать и весьма плотный график. Необходима ротация. Команда же еще играет на Кубок. Так что тут сложно найти ответ, почему играл этот футболист, а не тот.
— Светлое пятно в игре «Зенита»? К кому у вас нет претензий?
— По поводу претензий — это, наверное, вопрос к Семаку. Но, думаю, когда команда уступает, да еще и дома, какие могут быть светлые пятна?! Виноваты все.
— «Краснодар» победил «Балтику». Теперь отрыв «Зенита» от конкурента составляет всего одно очко. В следующем туре питерцы играют на выезде с «Динамо», а «быки» — в гостях c «Крыльями». Допускаете, что лидер в РПЛ поменяется уже на этих выходных?
— Сложно загадывать. Весной РПЛ настолько непредсказуемая! Например, про «Динамо» перед возобновлением чемпионата говорили, что бело-голубые в гонке. Теперь считают, что не в гонке. Сегодня Нижний мог преподнести сюрприз, отобрав очки у «Локо». Но железнодорожники вытащили игру. Все, как говорится, на тоненького. «Крылья» тоже не подарок. И я не уверен, кому еще будет легче в следующем туре: «Зениту» или «Краснодару». Никому три очка заранее не обещаны. И это здорово, что в чемпионате сохраняется такая интрига.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
9
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3