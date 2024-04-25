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«Очень медленный «Зенит». Если Вендел и Клаудиньо не понимают, что надо выкладываться на 100 процентов...» Кобелев о победе «Рубина»

Кобелев поделился мнением о поражении «Зенита» от «Рубина»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Мирлинд Даку и Вендел.
Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев — о домашнем поражении питерцев от «Рубина» (0:2).
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:2
Рубин

— «Зенит» даже на ничью не наиграл? — первый вопрос Кобелеву.

— Начало этого матча напомнило мне дебют встречи «Пари НН» с «Локомотивом». «Рубин» грамотно играл в обороне, в пять защитников, по схеме 5-3-2 или 5-4-1. Казанцы четко перекрывали полуфланги, не позволяли хозяевам прорываться по краям. Команда Рашида Рахимова обладает высокорослыми центральными защитниками. Сине-бело-голубым было объективно тяжело выиграть воздух.

— Чего не хватило подопечным Семака?

— Скорости, движения. Мяч медленно ходил. Было понятно, что любой гол перевернет матча. После первого мяча казанцев игра чуть ожила. Но повторюсь: «Зенит» играл очень медленно, мало бил по воротам. А все передачи с фланга прерывались высокими защитниками.

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— Значит, главный вывод по этому матчу: пешком чемпионами не становятся?

— Конечно, не становятся! «Зенит» почему-то включился только в концовке. Вендел и Клаудиньо стали врываться в штрафную гостей на скорости, и начали появляться хоть какие-то моменты. А когда все мячи хозяева пытались принимать без движения, в ноги, то острота пропадала. И вот вам результат.

— А вам не кажется, что бразильцам не хватает уже мотивации? Не думаете, что те же Вендел и Клаудиньо выходят и думают: обыграем на одной ноге?

— Не знаю... Ну они же, наверное, изучают соперника? Все же видят плоды работы Рахимова. Он создал очень квалифицированную команду, выстроил прежде всего игру казанцев в обороне, которую очень тяжело пройти без скорости, без переводов мяча на фланг и так далее. Если футболисты «Зенита» не понимают, что надо выкладываться на сто процентов против такого соперника, то я не знаю... Хотя в начале игры у питерцев все-таки была пара моментов. Реализуй они их, кто знает, как бы дальше пошла эта встреча. Но в целом считаю, мы должны говорить не только о проблемах команды Семака, но и, конечно, похвалить «Рубин» Рахимова.

— Стартовый состав сине-бело-голубых чем-то удивил? Ждали ли появления на поле с первых минут Педро или Артура?

— Понимаете, у «Зенита» где-то 20 квалифицированных футболистов, которые претендуют на попадание в стартовый состав. Нужно учитывать и весьма плотный график. Необходима ротация. Команда же еще играет на Кубок. Так что тут сложно найти ответ, почему играл этот футболист, а не тот.

— Светлое пятно в игре «Зенита»? К кому у вас нет претензий?

— По поводу претензий — это, наверное, вопрос к Семаку. Но, думаю, когда команда уступает, да еще и дома, какие могут быть светлые пятна?! Виноваты все.

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— «Краснодар» победил «Балтику». Теперь отрыв «Зенита» от конкурента составляет всего одно очко. В следующем туре питерцы играют на выезде с «Динамо», а «быки» — в гостях c «Крыльями». Допускаете, что лидер в РПЛ поменяется уже на этих выходных?

— Сложно загадывать. Весной РПЛ настолько непредсказуемая! Например, про «Динамо» перед возобновлением чемпионата говорили, что бело-голубые в гонке. Теперь считают, что не в гонке. Сегодня Нижний мог преподнести сюрприз, отобрав очки у «Локо». Но железнодорожники вытащили игру. Все, как говорится, на тоненького. «Крылья» тоже не подарок. И я не уверен, кому еще будет легче в следующем туре: «Зениту» или «Краснодару». Никому три очка заранее не обещаны. И это здорово, что в чемпионате сохраняется такая интрига.

Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
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Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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