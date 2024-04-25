«Очень медленный «Зенит». Если Вендел и Клаудиньо не понимают, что надо выкладываться на 100 процентов...» Кобелев о победе «Рубина»

Бывший капитан «Зенита» Андрей Кобелев — о домашнем поражении питерцев от «Рубина» (0:2).

— «Зенит» даже на ничью не наиграл? — первый вопрос Кобелеву.

— Начало этого матча напомнило мне дебют встречи «Пари НН» с «Локомотивом». «Рубин» грамотно играл в обороне, в пять защитников, по схеме 5-3-2 или 5-4-1. Казанцы четко перекрывали полуфланги, не позволяли хозяевам прорываться по краям. Команда Рашида Рахимова обладает высокорослыми центральными защитниками. Сине-бело-голубым было объективно тяжело выиграть воздух.

— Чего не хватило подопечным Семака?

— Скорости, движения. Мяч медленно ходил. Было понятно, что любой гол перевернет матча. После первого мяча казанцев игра чуть ожила. Но повторюсь: «Зенит» играл очень медленно, мало бил по воротам. А все передачи с фланга прерывались высокими защитниками.

— Значит, главный вывод по этому матчу: пешком чемпионами не становятся?

— Конечно, не становятся! «Зенит» почему-то включился только в концовке. Вендел и Клаудиньо стали врываться в штрафную гостей на скорости, и начали появляться хоть какие-то моменты. А когда все мячи хозяева пытались принимать без движения, в ноги, то острота пропадала. И вот вам результат.

— А вам не кажется, что бразильцам не хватает уже мотивации? Не думаете, что те же Вендел и Клаудиньо выходят и думают: обыграем на одной ноге?

— Не знаю... Ну они же, наверное, изучают соперника? Все же видят плоды работы Рахимова. Он создал очень квалифицированную команду, выстроил прежде всего игру казанцев в обороне, которую очень тяжело пройти без скорости, без переводов мяча на фланг и так далее. Если футболисты «Зенита» не понимают, что надо выкладываться на сто процентов против такого соперника, то я не знаю... Хотя в начале игры у питерцев все-таки была пара моментов. Реализуй они их, кто знает, как бы дальше пошла эта встреча. Но в целом считаю, мы должны говорить не только о проблемах команды Семака, но и, конечно, похвалить «Рубин» Рахимова.

— Стартовый состав сине-бело-голубых чем-то удивил? Ждали ли появления на поле с первых минут Педро или Артура?

— Понимаете, у «Зенита» где-то 20 квалифицированных футболистов, которые претендуют на попадание в стартовый состав. Нужно учитывать и весьма плотный график. Необходима ротация. Команда же еще играет на Кубок. Так что тут сложно найти ответ, почему играл этот футболист, а не тот.

— Светлое пятно в игре «Зенита»? К кому у вас нет претензий?

— По поводу претензий — это, наверное, вопрос к Семаку. Но, думаю, когда команда уступает, да еще и дома, какие могут быть светлые пятна?! Виноваты все.

— «Краснодар» победил «Балтику». Теперь отрыв «Зенита» от конкурента составляет всего одно очко. В следующем туре питерцы играют на выезде с «Динамо», а «быки» — в гостях c «Крыльями». Допускаете, что лидер в РПЛ поменяется уже на этих выходных?

— Сложно загадывать. Весной РПЛ настолько непредсказуемая! Например, про «Динамо» перед возобновлением чемпионата говорили, что бело-голубые в гонке. Теперь считают, что не в гонке. Сегодня Нижний мог преподнести сюрприз, отобрав очки у «Локо». Но железнодорожники вытащили игру. Все, как говорится, на тоненького. «Крылья» тоже не подарок. И я не уверен, кому еще будет легче в следующем туре: «Зениту» или «Краснодару». Никому три очка заранее не обещаны. И это здорово, что в чемпионате сохраняется такая интрига.