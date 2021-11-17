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Юрана провел короткую и яркую пресс-конференцию после матча с «Краснодаром-2»

22:44
Сергей Юран.
Сергей Юран.
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Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран дал короткую пресс-конференцию после матча ФНЛ с «Краснодаром-2» (1:3).

«Давай, задавайте вопросы и поехали мы отсюда, ***. Комментарий? Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать свои, ***, кучу моментов, ***, и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо», — сказал тренер, хлопнул по столу и покинул зал.

«СКА-Хабаровск» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков в 23 играх.

Россия. ФНЛ. 23-й тур
17 нояб, 18:00. ЦПР ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
3:1
СКА-Хабаровск
Голы
Манелов, 4 (1:0), Манелов, 12 (2:0), Олусегун, 56 (3:0), Гонгадзе, 68 (3:1)
Краснодар-2
Агкацев Пивоваров Бородин Манелов Литвинов Якимов Волков (Корнюшин, 84 ) Кривцов (Самко, 75 ) Олусегун Сергеев Апеков (Кутовой, 55 )
СКА-Хабаровск
Сугробов Тихонов Эммерсон Фомин Мануйлов (Грачев, 46) Галимов (Носов, 46) Мартусевич (Андямов, 46) Квеквескири Караев (Кольцов, 66) Алиев Гонгадзе
Предупреждения
Агкацев 68  -  Галимов 30, Грачев 59, Фомин 79, Тихонов 90
Судьи
Сергей Куликов (Саранск)

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