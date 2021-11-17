Юрана провел короткую и яркую пресс-конференцию после матча с «Краснодаром-2»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран дал короткую пресс-конференцию после матча ФНЛ с «Краснодаром-2» (1:3).

«Давай, задавайте вопросы и поехали мы отсюда, ***. Комментарий? Для того, чтобы выигрывать, нужно забивать свои, ***, кучу моментов, ***, и не пропускать такие детские ошибки. Спасибо», — сказал тренер, хлопнул по столу и покинул зал.

«СКА-Хабаровск» занимает четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков в 23 играх.