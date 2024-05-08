«Факел» оштрафован за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал «Факел» за кричалки болельщиков на матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Воронежский клуб оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительное выражение болельщиков «Зенит» — позор российского футбола».

«Факел» осудил действия фанатов на матче. Позже «Зенит» и глава «Газпрома» Алексей Миллер пригласили болельщиков воронежцев на экскурсию в Санкт-Петербург.