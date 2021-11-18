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Судейство

«Акрон» — «Факел»: Пейчинович получил два предупреждения — почему он не удален?

13:07
Эпизод матча 23-го тура ФНЛ «Акрон» — «Факел». Фото «СЭ» Эпизод матча 23-го тура ФНЛ «Акрон» — «Факел». Фото «СЭ» Эпизод матча 23-го тура ФНЛ «Акрон» — «Факел». Фото «СЭ» Эпизод матча 23-го тура ФНЛ «Акрон» — «Факел». Фото «СЭ»
Эпизод матча 23-го тура ФНЛ «Акрон» — «Факел». Фото «СЭ»
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На 12-й минуте матча 23-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ) «Акрон» — «Факел» (2:0) судья Ян Бобровский ошибочно зафиксировал фол Неманьи Пейчиновича и наказал его 11-метровым ударом.

Затем защитник начал спорить с арбитром, доказывая, что нарушения правил не было. И рефери вынес ему предупреждение. После этого Бобровский опустил руку и начал показывать, что Пейчинович сделал не так. Через секунду судья зачем-то снова поднял руку с желтой карточкой и опять показал ее игроку «Факела».

Выглядело это так, словно Пейчинович наказан предупреждениями дважды, но не удален. По сути, Бобровский повторил то, что сделал недавно арбитр Сандро Шерер в конце матча Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив» (1:1), когда за одно нарушение была дважды показана желтая карточка Дмитрию Живоглядову.

Эпизод матча 23-го тура ФНЛ "Акрон" - "Факел". Фото "СЭ"
Эпизод матча 23-го тура ФНЛ «Акрон» — «Факел». Фото «СЭ»
Эпизод матча 23-го тура ФНЛ "Акрон" - "Факел". Фото "СЭ"
Эпизод матча 23-го тура ФНЛ «Акрон» — «Факел». Фото «СЭ»

Эпизод матча 23-го тура ФНЛ "Акрон" - "Факел". Фото "СЭ"
Эпизод матча 23-го тура ФНЛ «Акрон» — «Факел». Фото «СЭ»
Эпизод матча 23-го тура ФНЛ "Акрон" - "Факел". Фото "СЭ"
Эпизод матча 23-го тура ФНЛ «Акрон» — «Факел». Фото «СЭ»

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Александр Бобров все материалы автора
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