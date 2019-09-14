«Нефтехимик» ушел от поражения в матче с «Шинником», «Текстильщик» победил СКА

«Нефтехимик» ушел от поражения в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ с «Шинником» (2:2), «Текстильщик» победил «СКА-Хабаровск» (3:1).

Олимп — ФНЛ

13-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Шинник» (Ярославль) — 2:2 (0:0)

Голы: Самодин, 52 (0:1). Хубаев, 59 (1:1). Эктов, 69 (1:2). Мичуренков, 90+2 (2:2).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Канаев, Семенов (Шадрин, 72), Потапов, Ширяев, Галиулин (Мичуренков, 77), Ситдиков, Уридия (Галиакберов, 90+4), Петров, Хубаев, Антонов (Абдуллин, 62).

«Шинник» (Ярославль): Антипин, Цховребов, Первушин, Щербаков, Пугин (Эктов, 46), Зинков, Дроздов (Пухов, 73), Кожемякин, Олейников (Визнович, 83), Самодин, Низамутдинов (Стешин, 90).

Предупреждения: Дроздов, 31. Семенов, 59. Зинков, 74. Цховребов, 85.

Судья: Кукуляк (Калуга).

14 сентября. Казань. Стадион «Рубин».

«Текстильщик» (Иваново) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 3:1 (1:0)

Голы: Мухаметзянов, 33 (1:0). Горюшкин, 71 (2:0). Кузьмичев, 74 (2:1). Сидоров, 76 (3:1).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Шилов, Фомин, Радченко, Горюшкин, Попов (Солодков, 87), Батов (Андреев, 90+1), Мухаметзянов, Маричев (Макушкин, 71), Юрченко (Трегулов, 88).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Соромытько, Зайцев, Шляков, Суслов, Кацаев (Асани, 90+1), Никифоров, Квеквескири, Малеев (Брагин, 69), Камилов, Гаджимурадов, Базелюк (Кузьмичев, 63).

Предупреждения: Радченко, 22. Зайцев, 26. Батов, 41. Суслов, 60. Квеквескири, 70. Кацаев, 79. Шляков, 90+1.

Судья: Матюнин (Москва).

14 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».