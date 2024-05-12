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Сегодня, 12:25

РФС ведет переговоры с Северной Кореей по товарищеским матчам юношеских сборных

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Российский футбольный союз
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», РФС ведет переговоры с Северной Кореей на предмет возможного проведения товарищеских матчей юношеских сборных.

Коллективы Северной Кореи предложили сыграть команде России-2008 в июне, а сборной России-2006 — в июле. В ответ РФС сделал предложение о проведении спаррингов осенью 2024 года.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

Футбол
РФС
Молодежная сборная России по футболу
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