РФС ведет переговоры с Северной Кореей по товарищеским матчам юношеских сборных

Как стало известно «СЭ», РФС ведет переговоры с Северной Кореей на предмет возможного проведения товарищеских матчей юношеских сборных.

Коллективы Северной Кореи предложили сыграть команде России-2008 в июне, а сборной России-2006 — в июле. В ответ РФС сделал предложение о проведении спаррингов осенью 2024 года.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.