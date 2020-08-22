«Нефтехимик» разгромил «Чертаново» с Пиняевым, «Торпедо» сыграло вничью с «Балтикой»
«Нефтехимик» крупно обыграл «Чертаново» в пятом туре Олимп-ФНЛ — 3:0. Победа позволила нижнекамцам подняться на пятое место. 15-летний форвард гостей Сергей Пиняев вышел на замену на 50-й минуте и не отметился результативными действиями.
В другой встрече «Торпедо» и «Балтика» сыграли вничью — 1:1. Калининградцы поднялись в зону стыков на третью строчку.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
5-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Чертаново» (Москва) — 3:0 (2:0)
Голы: Уридия, 9 (1:0). Петров, 14 (2:0). Петров, 90+2 (3:0).
«Нефтехимик»: Голубев, Канаев, Агапов, Ширяев, Земсков (Юшин, 61), Кленкин (Кайков, 90), Уридия (Котик, 88), Петров, Галиулин, Шадрин (Яковлев, 90+3), Ситдиков.
«Чертаново»: Радионов, Никитенков, Молодняков, Гудков, Бартасевич, Ляхов, Надольский (Левин, 80), Першин (Мелехов, 87), Сулейманов, Молчанов (Пиняев, 50), Савельев.
Предупреждения: Шадрин, 31. Молодняков, 54. Савельев, 76. Першин, 90+2.
Судья: Низовцев (Нижний Новгород).
22 августа. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 1:1 (1:0)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/