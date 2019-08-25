«Нефтехимик» обыграл «Краснодар-2»
18:09
«Нефтехимик» в матче 10-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «Краснодар-2» со счетом 1:0.
Олимп — ФНЛ
10-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
Гол: Макаров, 51.
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Потапов, Канаев, Ширяев, Шадрин (Галиулин, 74), Уридия (Гилязетдинов, 88), Макаров, Петров, Ситдиков, Хубаев (Кайков, 90+2).
«Краснодар-2»: Адамов, Ивашин, Бородин, Таранов (Григорян, 74), Бочко, Стежко, Мацукатов, Жигулев, Сергеев (Гогличидзе, 72), Онугха, Халназаров (Кутовой, 54).
Предупреждения: Шадрин, 61. Жигулев, 61. Канаев, 86. Гилязетдинов, 90+1. Гогличидзе, 90+4.
Судья: Амелин (Тула).
25 августа. Казань. Стадион «Рубин».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/
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