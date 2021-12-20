Миллиардер Сергей Ломакин хочет купить «Торпедо»

Российский миллиардер Сергей Ломакин ведет переговоры о приобретении «Торпедо». Как утверждает «Чемпионат», в результате сделки, вероятно, произойдет слияние двух клубов — «Торпедо» и «Родины» из ПФЛ.

Согласно оценка Forbes, финансовое состояние Ломакина оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Весной и летом 2020 года появлялась информация о намерении миллиардера купить ФК «Химки».

В ноябре Ломакин опроверг информацию СМИ о приобретении французского клуба «Сент-Этьен».

В нынешнем сезоне «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Олимп ФНЛ после 25 сыгранных туров, набрав 47 очков.