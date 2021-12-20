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Миллиардер Сергей Ломакин хочет купить «Торпедо»

17:43
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Российский миллиардер Сергей Ломакин ведет переговоры о приобретении «Торпедо». Как утверждает «Чемпионат», в результате сделки, вероятно, произойдет слияние двух клубов — «Торпедо» и «Родины» из ПФЛ.

Согласно оценка Forbes, финансовое состояние Ломакина оценивается в 3,4 миллиарда долларов. Весной и летом 2020 года появлялась информация о намерении миллиардера купить ФК «Химки».

В ноябре Ломакин опроверг информацию СМИ о приобретении французского клуба «Сент-Этьен».

В нынешнем сезоне «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Олимп ФНЛ после 25 сыгранных туров, набрав 47 очков.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4551821-milliarder-lomakin-hochet-kupit-torpedo-v-sluchae-sdelki-klub-obedinitsya-s-rodinoj.html

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Иван Шитик все материалы автора
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