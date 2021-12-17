В ФНЛ обсудили возможное изменение структуры соревнований

Прошло очередное заседание Рабочей группы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по вопросам возможного изменения структуры соревнований, информирует сайт соревнований.

Как отмечается, руководством лиги было предложено повысить статус ФНЛ 2, выделив клубы, показывающие устойчивое развитие и готовые соответствовать определенному набору критериев, в отдельный дивизион.

«В будущем это позволит клубам поступательно подготовиться к требованиям ФНЛ, а нижнему уровню футбольной пирамиды проводить соревнования в календарной системе «весна-осень». Рассмотренные варианты также отвечают пожеланиям команд ФНЛ проводить матчи в недельном цикле. Всем участникам Рабочей группы направлены рабочие материалы для дополнительного изучения», — говорится в сообщении.

Следующее заседание Рабочей группы запланировано на январь 2022 года.