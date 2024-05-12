«Каролина» одержала первую победу в серии с «Рейнджерс», Кузнецов отметился голом

«Каролина» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:3.

В составе «Харрикейнз» отличились Евгений Кузнецов, Стефан Ноусен, Себастьян Ахо и Брэйди Скжей, Андрей Свечников сделал результативную передачу. У гостей шайбы забросили Уильям Кулле, Барклай Гудроу и Алексис Лафренье, вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 31.

Счет в серии 4-1 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч пройдет 14 мая.