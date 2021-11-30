Бизнесмен Ломакин опроверг покупку французского «Сент-Этьена»

Российский миллиардер Сергей Ломакин заявил, что не намерен приобретать французский футбольный клуб «Сент-Этьен».

«Я точно не покупаю «Сент-Этьен», это все домыслы», — сообщил Ломакин в разговоре с «РБ Бизнес».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ломакин заинтересован в покупке французского футбольного клуба. По данным издания Le Progres, владельцем команды должен был стать фонд Total Sport Investment, тесно связанный с предпринимателем.

Сейчас Ломакину принадлежат три футбольных клуба: подмосковная «Родина» из второго дивизиона, латвийская «Рига» и кипрский «Пафос».