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Бизнесмен Ломакин опроверг покупку французского «Сент-Этьена»

17:20
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Российский миллиардер Сергей Ломакин заявил, что не намерен приобретать французский футбольный клуб «Сент-Этьен».

«Я точно не покупаю «Сент-Этьен», это все домыслы», — сообщил Ломакин в разговоре с «РБ Бизнес».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ломакин заинтересован в покупке французского футбольного клуба. По данным издания Le Progres, владельцем команды должен был стать фонд Total Sport Investment, тесно связанный с предпринимателем.

Сейчас Ломакину принадлежат три футбольных клуба: подмосковная «Родина» из второго дивизиона, латвийская «Рига» и кипрский «Пафос».

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Иван Шитик все материалы автора

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