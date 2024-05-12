«Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два тура до конца
В 28-м туре из всех претендентов на чемпионство выиграло только «Динамо» — команда Лички эпично перевернула игру с «Балтикой», сделав 3:2 из 1:2 уже в добавленное время. Победа при поражениях обоих конкурентов вывела москвичей на чистое первое место за два тура до конца.
«Динамо», 53 очка
Что нужно для чемпионства: победа и ничья.
У «Динамо» теперь отрыв в два балла, так что судьба чемпионской гонки в их руках. Команде Марцела Лички в идеале нужно побеждать в оставшихся турах — дома с «Крыльями Советов» и на выезде с «Краснодаром». Учитывая форму обеих команд (у самарцев и у южан на данный момент по три матча подряд без побед, включая два поражения) это не выглядит невыполнимой задачей.
Если хотя бы раз победить не удастся — стоит надеяться на осечки соперников. Будут ли они?
«Зенит», 51 очко
Что нужно для чемпионства: две победы и поражение или две ничьи «Динамо».
Питерцы внезапно погрузились в серьезный кризис — серия без побед теперь составляет пять матчей во всех турнирах, три раза команда Семака проиграла. Это уже обошлось «Зениту» в потерю первого места. Реально ли он его вернуть?
Самое опасное — выезд к «Ахмату» в следующем туре. В Грозном в рамках РПЛ «Зенит» победил лишь один раз с 2015 года, преимущественно играя там вничью. Но на данный момент потеря очков с «Ахматом» при параллельном успехе «Динамо» окончательно выбьет «Зенит» из чемпионской гонки — такой вариант более чем реален, учитывая историю встреч и актуальную форму грозненцев (пять побед подряд).
В последнем туре «Зенит» примет дома «Ростов» — в мае южане пока только проигрывают, поэтому сложно прогнозировать, станут ли они испытанием для хозяев. В любом случае, вариант у «Зенита» один — побеждать в оставшихся турах и ждать осечки «Динамо».
«Краснодар», 50 очков
Что нужно для чемпионства: две победы и потеря очков «Зенитом».
После затяжного кризиса шансы «Краснодара» на чемпионство наименьшие среди всех реальных участников. Подопечным Мурада Мусаева нужны не только свои победы, но и ошибки обоих конкурентов — как «Динамо», так и «Зенита». При этом одну из побед южанам надо одержать над прямым конкурентом — бело-голубыми. Эта игра состоится в 30-м туре дома. И тут важно отметить, что в случае победы в заключительном туре и итоговом равенстве очков «Краснодар» будет выше «Динамо» по личным встречам.
Перед этим «Краснодар» заедет в гости к «Сочи» — не исключено, что к этому времени команда Морено уже официально вылетит из РПЛ. Но вряд ли команде Мусаева будет от этого легче — в последнее время «Краснодару» вообще ни с кем не бывает просто.
Идеальный для нейтральных болельщиков сценарий, когда чемпионство будет разыграно в «золотом матче», возможен — для этого «Динамо» должно проиграть «Крыльям», «Зенит» — «Ахмату» (ничья — тоже вариант), а «Краснодар» должен победить «Сочи». Тогда в последнем туре победитель матча между москвичами и «быками» заберет титул.
Как «Динамо» взять чемпионство в следующем туре
Значение будет иметь каждый следующий матч команд из тройки лидеров. «Динамо» может забрать титул уже в следующем туре. Для этого нужна победа бело-голубых при том, что «Зенит» и «Краснодар» свои матчи не выиграют.
При этом есть расклад, когда команду Лички устроит даже ничья: нужны поражения «Зенита» и «Краснодара».
При равенстве очков в первую очередь учитываются личные матчи. «Динамо» имеет превосходство над «Зенитом» (3:2, 1:0) и после первой игры уступает «Краснодару» (1:3). Добавим, что «Зенит» имеет превосходство над «Краснодаром» (1:1, 2:1).
В случае равенства очков у трех лидеров по итогам чемпионата при учете матчей между ними все будет зависеть от игры «Динамо» и «Краснодара» в последнем туре. Пока бело-голубые имеют в этом мини-турнире преимущество (6 очков), но упустят его, если проиграют «быкам» (пока у краснодарцев 4 очка, как и у зенитовцев).
Таким образом, в 29-м туре «Динамо» досрочно станет чемпионом, если гарантирует, что будет опережать «Зенит» минимум на три очка, а «Краснодар» — на четыре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
5
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|0 : 2
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|3 : 1
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|1 : 0
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|0 : 1
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|2 : 3
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3