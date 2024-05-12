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«Динамо» может стать чемпионом уже в следующем туре! Расклады за два тура до конца

«Динамо» может стать чемпионом России в следующем туре
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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«Динамо» надо набрать четыре очка в двух матчах, чтоб стать чемпионом России.
Фото Александр Федоров
«Динамо» достаточно набрать четыре очка в двух матчах.

В 28-м туре из всех претендентов на чемпионство выиграло только «Динамо» — команда Лички эпично перевернула игру с «Балтикой», сделав 3:2 из 1:2 уже в добавленное время. Победа при поражениях обоих конкурентов вывела москвичей на чистое первое место за два тура до конца.

«Динамо», 53 очка

Что нужно для чемпионства: победа и ничья.

У «Динамо» теперь отрыв в два балла, так что судьба чемпионской гонки в их руках. Команде Марцела Лички в идеале нужно побеждать в оставшихся турах — дома с «Крыльями Советов» и на выезде с «Краснодаром». Учитывая форму обеих команд (у самарцев и у южан на данный момент по три матча подряд без побед, включая два поражения) это не выглядит невыполнимой задачей.

Если хотя бы раз победить не удастся — стоит надеяться на осечки соперников. Будут ли они?

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«Зенит», 51 очко

Что нужно для чемпионства: две победы и поражение или две ничьи «Динамо».

Питерцы внезапно погрузились в серьезный кризис — серия без побед теперь составляет пять матчей во всех турнирах, три раза команда Семака проиграла. Это уже обошлось «Зениту» в потерю первого места. Реально ли он его вернуть?

Самое опасное — выезд к «Ахмату» в следующем туре. В Грозном в рамках РПЛ «Зенит» победил лишь один раз с 2015 года, преимущественно играя там вничью. Но на данный момент потеря очков с «Ахматом» при параллельном успехе «Динамо» окончательно выбьет «Зенит» из чемпионской гонки — такой вариант более чем реален, учитывая историю встреч и актуальную форму грозненцев (пять побед подряд).

В последнем туре «Зенит» примет дома «Ростов» — в мае южане пока только проигрывают, поэтому сложно прогнозировать, станут ли они испытанием для хозяев. В любом случае, вариант у «Зенита» один — побеждать в оставшихся турах и ждать осечки «Динамо».

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«Краснодар», 50 очков

Что нужно для чемпионства: две победы и потеря очков «Зенитом».

После затяжного кризиса шансы «Краснодара» на чемпионство наименьшие среди всех реальных участников. Подопечным Мурада Мусаева нужны не только свои победы, но и ошибки обоих конкурентов — как «Динамо», так и «Зенита». При этом одну из побед южанам надо одержать над прямым конкурентом — бело-голубыми. Эта игра состоится в 30-м туре дома. И тут важно отметить, что в случае победы в заключительном туре и итоговом равенстве очков «Краснодар» будет выше «Динамо» по личным встречам.

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Перед этим «Краснодар» заедет в гости к «Сочи» — не исключено, что к этому времени команда Морено уже официально вылетит из РПЛ. Но вряд ли команде Мусаева будет от этого легче — в последнее время «Краснодару» вообще ни с кем не бывает просто.

Идеальный для нейтральных болельщиков сценарий, когда чемпионство будет разыграно в «золотом матче», возможен — для этого «Динамо» должно проиграть «Крыльям», «Зенит» — «Ахмату» (ничья — тоже вариант), а «Краснодар» должен победить «Сочи». Тогда в последнем туре победитель матча между москвичами и «быками» заберет титул.

Как «Динамо» взять чемпионство в следующем туре

Значение будет иметь каждый следующий матч команд из тройки лидеров. «Динамо» может забрать титул уже в следующем туре. Для этого нужна победа бело-голубых при том, что «Зенит» и «Краснодар» свои матчи не выиграют.

При этом есть расклад, когда команду Лички устроит даже ничья: нужны поражения «Зенита» и «Краснодара».

При равенстве очков в первую очередь учитываются личные матчи. «Динамо» имеет превосходство над «Зенитом» (3:2, 1:0) и после первой игры уступает «Краснодару» (1:3). Добавим, что «Зенит» имеет превосходство над «Краснодаром» (1:1, 2:1).

«Динамо» обыграло «Балтику» в 28-м туре РПЛ.
Фото ФК «Динамо»

В случае равенства очков у трех лидеров по итогам чемпионата при учете матчей между ними все будет зависеть от игры «Динамо» и «Краснодара» в последнем туре. Пока бело-голубые имеют в этом мини-турнире преимущество (6 очков), но упустят его, если проиграют «быкам» (пока у краснодарцев 4 очка, как и у зенитовцев).

Таким образом, в 29-м туре «Динамо» досрочно станет чемпионом, если гарантирует, что будет опережать «Зенит» минимум на три очка, а «Краснодар» — на четыре.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
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11.05 14:00
Рубин – Ростов
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Спартак – Краснодар
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Зенит – ЦСКА
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Балтика – Динамо
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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

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Динамо

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