Ломакин опроверг информацию о покупке московского «Торпедо»
20 декабря, 23:42
Российский миллиардер Сергей Ломакин сообщил, что не ведет переговоры о приобретении московского «Торпедо».
Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Как утверждает источник, в результате сделки может произойти слияние двух клубов: «Торпедо» и «Родины» из ФНЛ-2.
«Никаких сделок с «Торпедо» не планировал пока. Готовим «Родину» к выходу в ФНЛ, жду команду на сборах в Дубае», — приводит слова Ломакина «РБ Спорт».
После 25 туров москвичи занимают третье место в турнирной таблице Олимп ФНЛ, набрав 47 очков.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/biznesmen-lomakin-oproverg-informatsiyu-o-pokupke-torpedo/
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