Ломакин опроверг информацию о покупке московского «Торпедо»

Российский миллиардер Сергей Ломакин сообщил, что не ведет переговоры о приобретении московского «Торпедо».

Ранее об этом сообщил «Чемпионат». Как утверждает источник, в результате сделки может произойти слияние двух клубов: «Торпедо» и «Родины» из ФНЛ-2.

«Никаких сделок с «Торпедо» не планировал пока. Готовим «Родину» к выходу в ФНЛ, жду команду на сборах в Дубае», — приводит слова Ломакина «РБ Спорт».

После 25 туров москвичи занимают третье место в турнирной таблице Олимп ФНЛ, набрав 47 очков.