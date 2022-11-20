«СКА-Хабаровск» разгромил «Краснодар-2» и одержал пятую победу подряд

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«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Краснодар-2» в матче 19-го тура первой лиги. Гости выиграли со счетом 4:1.

«СКА-Хабаровск» одержал пятую победу подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Краснодар-2» замыкает турнирную таблицу: 20-е место и 12 очков.