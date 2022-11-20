«СКА-Хабаровск» разгромил «Краснодар-2» и одержал пятую победу подряд
«СКА-Хабаровск» на выезде победил «Краснодар-2» в матче 19-го тура первой лиги. Гости выиграли со счетом 4:1.
«СКА-Хабаровск» одержал пятую победу подряд и занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. «Краснодар-2» замыкает турнирную таблицу: 20-е место и 12 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|10
|8
|1
|33-21
|38
|
2
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Енисей
|19
|9
|7
|3
|28-19
|34
|
5
|Арсенал
|19
|9
|5
|5
|28-20
|32
|
6
|СКА-Хаб.
|18
|8
|5
|5
|33-21
|29
|
7
|Волгарь
|19
|8
|5
|6
|21-18
|29
|
8
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
9
|КАМАЗ
|18
|7
|6
|5
|23-18
|27
|
10
|Нефтехимик
|19
|7
|6
|6
|18-14
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|19
|5
|6
|8
|18-24
|21
|
13
|Акрон
|19
|4
|9
|6
|18-24
|21
|
14
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
15
|Велес
|19
|5
|2
|12
|14-31
|17
|
16
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|16-20
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|18
|3
|3
|12
|12-31
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.11
|19:00
|
Балтика – Шинник
|1 : 0
|20.11
|12:00
|
Уфа – Рубин
|1 : 2
|20.11
|13:00
|
Енисей – Алания
|2 : 0
|20.11
|14:00
|
Нефтехимик – Волга
|1 : 2
|20.11
|15:00
|
Акрон – Арсенал
|0 : 0
|20.11
|15:00
|
Родина – Велес
|1 : 1
|20.11
|16:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|1 : 2
|20.11
|17:00
|
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
|- : -
|20.11
|19:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|17
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|16
|1
|5
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