Последняя битва Модрича и Начо, сказка Ройса и мечта Хоселу.

В ответном матче с «Баварией» (2:1) «Реал» выдал очередной немыслимый камбэк и забронировал место в финале. В Лондоне «Мадрид» встретится с «Боруссией», за которую, кажется, будут переживать все нейтральные зрители. Кроме обаятельного статуса андердога у Дортмунда есть козырь в лице Марко Ройса — его возможный триумф в Лиге чемпионов в последней игре за клуб привлекает многих.

Но за «Мадрид» хочется переживать не меньше: в команде еще больше воодушевляющих героев, которые тоже заслуживают победу в главном еврокубке.

Бланкос были в нескольких минутах от вылета из Лиги чемпионов, но ситуацию перевернул неожиданный герой — 34-летний Хоселу, который появился лишь на 81-й минуте при счете 0:1. Ветеран оформил дубль за три минуты и подарил «Мадриду» 18-й финал ЛЧ в истории. Испанец стал самым возрастным автором двух голов в плей-офф Лиги чемпионов после выхода на замену — такого от него точно никто не ждал. Возможно, даже он сам.

Хоселу вообще не должен был оказаться в Мадриде: в сезоне-2022/23 его «Эспаньол» вылетел в сегунду, хотя сам страйкер выглядел здорово (16 голов в ла лиге) и в 33 года даже дебютировал в сборной. Но «Реалу» после ухода Бензема срочно потребовался форвард, тем более что отъезд Карима в Саудовскую Аравию случился неожиданно — еще в начале лета обладатель «Золотого мяча» — 2022 был настроен остаться в «Реале». Планы Переса и Анчелотти резко изменились, и после срыва сделки по Раулю де Томаса клуб подписал другого экс-нападающего «Кастильи».

История Хоселу по-настоящему вдохновляет. Форвард — искренний фанат «Реала»: всего два года назад он в качестве зрителя ездил на финал ЛЧ в Париже, где мадридцы обыграли «Ливерпуль» (1:0), а после предложения подписать контракт разрыдался от счастья. Испанец идеально воспользовался свалившейся возможностью и за год аренды воплотил в жизнь самые безумные мечты о карьере на «Сантьяго Бернабеу». Он уже стал чемпионом Испании, а теперь может выиграть Лигу чемпионов, затащив команду в финал. И вот как за него не переживать?

Если для «Боруссии» решающий матч Лиги чемпионов — это прощание с Ройсом, то для «Мадрида» — расставание сразу с двумя легендами. По окончании сезона-2023/24 клуб покидают 38-летний Лука Модрич и 34-летний Начо — нынешний капитан. Оба — культовые игроки для «Реала», ведь с ними связан богатый трофеями период, начавшийся в середине 2010-х.

Начо провел в «Реале» всю карьеру (23 года в одной команде!), хотя по медийности и статусу уступал многим защитникам. Он застал Серхио Рамоса и Пепе, Марсело и Рафаэля Варана. Сейчас у Анчелотти есть Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Давид Алаба, Дани Карвахаль. Однако Начо всегда получал игровое время, а в нынешнем сезоне вообще является основным — в плей-офф ЛЧ пропустил только первую встречу с «Ман Сити», а во всех остальных был незаменим.

Хоселу и Начо. Фото Reuters

Начо всегда ценили за бойцовские качества и желание сыграть на любой позиции — лишь бы помочь «Мадриду». Он нередко появлялся не только в центре обороны (287 раз), но и на обоих флангах: в 69 матчах — слева, в 55 — справа. Уйти в 34 на мажорной ноте — его решение, и пока все складывается идеально: уже есть победа в ла лиге, а до триумфа в ЛЧ остался один шаг.

Карьера Модрича в «Реале» тоже уникальна: в Мадриде он с лета 2012-го и за это время стал важнейшим футболистом. Хорват отработал 530 матчей во всех турнирах, выиграл «Золотой мяч» и собрал внушительную коллекцию из 25 трофеев. Причем в каждой победе сыграл ключевую роль. В текущем сезоне ветеран исчез из основного состава, но превратился в важнейшего джокера Анчелотти. Он выходил во втором тайме каждой битвы в плей-офф ЛЧ, кроме первой с «Лейпцигом», и зачастую из центра поля координировал камбэки бланкос. После его появления мадридцы спасли домашний матч с «Ман Сити» (3:3), отыгрались в первом полуфинале с «Баварией» (2:2) и «казнили» мюнхенцев на «Бернабеу» (2:1).

Его роль — не только в личных перформансах, но и в прогрессе молодых партнеров, которые учатся справляться без Луки на поле. Модрич появляется, когда «Реалу» совсем тяжело, и моментально влияет на происходящее. При этом недоволен ролью запасного — даже в 38! Финал ЛЧ станет его последним матчем за «Мадрид» — отличная возможность красиво закончить выдающуюся карьеру на «Сантьяго Бернабеу».

Для Карло Анчелотти это шестой финал ЛЧ в карьере. Для «Реала» — шестой за 11 лет. Обычно гегемонов не любят, но благодаря таким героям победы клуба не надоедают.

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