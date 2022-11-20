«КАМАЗ» в дополнительное время вырвал победу у «Кубани»

«КАМАЗ» одержал победу над «Кубанью» в матче 19-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Кубани» отличился Даниил Родин, открывший счет в матче.

У «КАМАЗа» голы забили Валентин Пальцев и Даниил Шамкин, чей гол в дополнительное время принес победу команде.

Команда из Краснодара с 16 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» расположился на 7-й строчке, имея в активе 30 очков.