«КАМАЗ» в дополнительное время вырвал победу у «Кубани»
«КАМАЗ» одержал победу над «Кубанью» в матче 19-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе «Кубани» отличился Даниил Родин, открывший счет в матче.
У «КАМАЗа» голы забили Валентин Пальцев и Даниил Шамкин, чей гол в дополнительное время принес победу команде.
Команда из Краснодара с 16 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» расположился на 7-й строчке, имея в активе 30 очков.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|10
|8
|1
|33-21
|38
|
2
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Енисей
|19
|9
|7
|3
|28-19
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|19
|9
|5
|5
|37-22
|32
|
6
|Арсенал
|19
|9
|5
|5
|28-20
|32
|
7
|КАМАЗ
|19
|8
|6
|5
|25-19
|30
|
8
|Волгарь
|19
|8
|5
|6
|21-18
|29
|
9
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
10
|Нефтехимик
|19
|7
|6
|6
|18-14
|27
|
11
|Динамо Мх
|19
|6
|7
|6
|15-16
|25
|
12
|Родина
|19
|5
|6
|8
|18-24
|21
|
13
|Акрон
|19
|4
|9
|6
|18-24
|21
|
14
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
15
|Велес
|19
|5
|2
|12
|14-31
|17
|
16
|Кубань
|19
|4
|4
|11
|17-22
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|19
|3
|3
|13
|13-35
|12
Результаты / календарь
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28 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
|19.11
|19:00
|
Балтика – Шинник
|1 : 0
|20.11
|12:00
|
Уфа – Рубин
|1 : 2
|20.11
|13:00
|
Енисей – Алания
|2 : 0
|20.11
|14:00
|
Нефтехимик – Волга
|1 : 2
|20.11
|15:00
|
Акрон – Арсенал
|0 : 0
|20.11
|15:00
|
Родина – Велес
|1 : 1
|20.11
|16:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|1 : 2
|20.11
|17:00
|
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
|1 : 4
|20.11
|19:00
|
КАМАЗ – Кубань
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|17
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|16
|1
|5
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