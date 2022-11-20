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Сегодня, 20:56

«КАМАЗ» в дополнительное время вырвал победу у «Кубани»

Алина Савинова
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«КАМАЗ» одержал победу над «Кубанью» в матче 19-го тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе «Кубани» отличился Даниил Родин, открывший счет в матче.

У «КАМАЗа» голы забили Валентин Пальцев и Даниил Шамкин, чей гол в дополнительное время принес победу команде.

Команда из Краснодара с 16 очками занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ. «КАМАЗ» расположился на 7-й строчке, имея в активе 30 очков.

Россия. ФНЛ. 19-й тур
20 нояб, 19:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
КАМАЗ
2:1
Кубань

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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17%

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Матч завершен

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24%

2.26

П1

18%

3.70

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2.30
Футбол
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ФК Кубань
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 10 8 1 33-21 38
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 19 9 5 5 28-20 32
7
 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
8
 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
16
 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 19 3 3 13 13-35 12
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32 тур
33 тур
34 тур
19.11 19:00
Балтика – Шинник
 1 : 0
20.11 12:00
Уфа – Рубин
 1 : 2
20.11 13:00
Енисей – Алания
 2 : 0
20.11 14:00
Нефтехимик – Волга
 1 : 2
20.11 15:00
Акрон – Арсенал
 0 : 0
20.11 15:00
Родина – Велес
 1 : 1
20.11 16:00
Динамо Мх – Волгарь
 1 : 2
20.11 17:00
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
 1 : 4
20.11 19:00
КАМАЗ – Кубань
 2 : 1
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Виталий Лисакович

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Кирилл Панченко

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 8
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Артур Галоян

Алания

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КАМАЗ

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Алания

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И К Ж
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Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
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Велес

 17 1 1
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Волгарь

 16 1 5
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