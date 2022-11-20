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Сегодня, 17:52

Махачкалинское «Динамо» уступило «Волгарю»

Иван Шитик
Корреспондент
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Махачкалинское «Динамо» на своем поле уступило «Волгарю» в матче 19-го тура первой лиги — 1:2.

«Динамо» осталось на 11-м месте в турнирной таблице (25 очков). «Волгарь» набрал 29 очков и поднялся на седьмое место.

Россия. ФНЛ. 19-й тур
20 нояб, 16:00. Динамо (Махачкала)
Динамо
1:2
Волгарь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Footboom
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⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
ФК Волгарь
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 10 8 1 33-21 38
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 Арсенал 19 9 5 5 28-20 32
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
8
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
9
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
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19.11 19:00
Балтика – Шинник
 1 : 0
20.11 12:00
Уфа – Рубин
 1 : 2
20.11 13:00
Енисей – Алания
 2 : 0
20.11 14:00
Нефтехимик – Волга
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20.11 15:00
Акрон – Арсенал
 0 : 0
20.11 15:00
Родина – Велес
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