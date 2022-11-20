Махачкалинское «Динамо» уступило «Волгарю»

Махачкалинское «Динамо» на своем поле уступило «Волгарю» в матче 19-го тура первой лиги — 1:2.

«Динамо» осталось на 11-м месте в турнирной таблице (25 очков). «Волгарь» набрал 29 очков и поднялся на седьмое место.