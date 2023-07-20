КДК РФС оштрафовал «Черноморец» на 220 тысяч рублей
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Черноморец» на 220 тысяч рублей, сообщается на сайте РФС.
В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС за необеспечение «Черноморцем» общественного порядка и общественной безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями порядка, за неправомерные действия фанатов, а также бросание болельщиками предметов на прилегающую к футбольному полю территорию клуб во время матча первого тура первой лиги с «Аланией» (1:1) суммарно оштрафован на 220 тысяч рублей. За другие нарушения команда получила штраф в размере 25 тысяч рублей.
«Аланию» оштрафовали на 50 тысяч рублей за неправомерные действия зрителей.
Перед матчем один из болельщиков владикавказской команды попытался сорвать основной баннер «Черноморца» около фанатской трибуны клуба в ответ на кражу флага «Алании». После этого сотрудники стадиона, опасаясь вмешательства активных фанатов новороссийского клуба, увели нарушителя. Позднее в потасовку вступили футболисты «Алании».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Тюмень
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|СКА-Хаб.
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Ленинградец
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Волгарь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Кубань
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сокол
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|- : -
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|- : -
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|- : -
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Егор Иванов
Енисей
|1
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Неманья Анджелкович
Акрон
|1
|0
|1
|
|
Руслан Аюкин
КАМАЗ
|1
|0
|1