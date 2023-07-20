В «Химках» заявили о снятии запрета на регистрацию новых игроков
Генеральный директор «Химок» Николай Оленев прокомментировал «СЭ» новость о том, что с подмосковного клуба сняли запрет на регистрацию новых игроков. Ранее об этом сообщал Metaratings.
«Действительно, с нас сняли ограничения на регистрацию новых футболистов. Вчера вечером мы получили эту информацию от ФИФА», — сказал Оленев «СЭ».
«Химкам» было запрещено регистрировать новичков из-за долгов перед несколькими легионерами за сезон-2021/2022. 10 июля всем им перевели деньги.
На первый тур Первой лиги-2023/24 против «Тюмени» (1:3), который состоялся 17 июля, клуб привез всех игроков, в том числе и незарегистрированных.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Тюмень
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|СКА-Хаб.
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Ленинградец
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Волгарь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Кубань
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сокол
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|- : -
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|- : -
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|- : -
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Егор Иванов
Енисей
|1
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Неманья Анджелкович
Акрон
|1
|0
|1
|
|
Руслан Аюкин
КАМАЗ
|1
|0
|1