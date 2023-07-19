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Сегодня, 17:08

Агент Савича рассказал, что защитник хочет остаться в России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Асхат Идризович, представляющий интересы экс-защитника «Торпедо» Игора Савича высказался о будущем своего клиента.

«Игор действительно больше не имеет отношения к «Торпедо». Мы достигли договоренности с президентом клуба об уходе, это лучшее решение для всех сторон. Игор хотел бы остаться в России, но этот вариант маловероятен, на данный момент у нас нет ни одного предложения от российских клубов. Если бы кто-то обратился, мы бы приняли предложение. Так что, скорее всего, он продолжит карьеру где-то за рубежом», — цитирует Идризовича «РБ Спорт».

22-летний босниец выступал за «Торпедо» с сентября прошлого года. Он провел 19 матчей за московский клуб, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-savicha-igor-hotel-by-ostat-sya-v-rossii-no-predlozhenij-net/
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ФК Торпедо (Москва)
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3
 СКА-Хаб. 1 1 0 0 2-0 3
4
 Акрон 1 1 0 0 2-0 3
5
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
6
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
7
 Нефтехимик 1 1 0 0 2-1 3
8
 Алания 1 0 1 0 1-1 1
9
 Черноморец 1 0 1 0 1-1 1
10
 Арсенал 1 0 1 0 0-0 1
11
 Ленинградец 1 0 1 0 0-0 1
12
 Волгарь 1 0 0 1 1-2 0
13
 Кубань 1 0 0 1 1-2 0
14
 Химки 1 0 0 1 1-3 0
15
 КАМАЗ 1 0 0 1 0-2 0
16
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23.07 10:30
СКА-Хаб. – Тюмень
 - : -
23.07 12:00
Енисей – Ленинградец
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КАМАЗ – Кубань
 - : -
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Волгарь – Акрон
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