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Сегодня, 15:20

Медведев назвал футболистов «Зенита» «импотентами» после поражения от ЦСКА

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Александр Медведев.
Фото Анна Мейер/ ФК «Зенит», «СЭ»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал футболистов сине-бело-голубых «импотентами» в раздевалке после матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, после встречи в раздевалке петербуржцев состоялся тяжелый разговор между председателем правления клуба и командой. Причем, для легионеров был сделан перевод с разъяснением значения слова «импотенция». Как отмечает Карпов, глава Газпрома Алексей Миллер к футболистам не заходил.

После 28-го тура РПЛ «Зенит» потерял первое место в турнирной таблице, пропустив вперед московское «Динамо». У бело-голубых — 53 очка, у команды Сергея Семака — 51.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 2 : 3
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 16
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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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