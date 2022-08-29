Источник: Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин»
Полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин», утверждает «Чемпионат».
Сейчас именно казанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание 32-летнего игрока.
20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.
Дзагоев провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|КАМАЗ
|7
|5
|2
|0
|13-4
|17
|
2
|Балтика
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|
3
|Алания
|7
|4
|2
|1
|11-6
|14
|
4
|Рубин
|7
|3
|3
|1
|12-7
|12
|
5
|Динамо Мх
|7
|3
|3
|1
|6-4
|12
|
6
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|7-4
|11
|
7
|Волгарь
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
8
|Енисей
|6
|3
|2
|1
|9-8
|11
|
9
|Арсенал
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
|
10
|СКА-Хаб.
|7
|2
|2
|3
|11-10
|8
|
11
|Шинник
|7
|2
|2
|3
|10-10
|8
|
12
|Уфа
|7
|2
|2
|3
|5-9
|8
|
13
|Кубань
|7
|2
|1
|4
|8-10
|7
|
14
|Краснодар-2
|7
|2
|1
|4
|5-8
|7
|
15
|Велес
|7
|2
|0
|5
|6-11
|6
|
16
|Родина
|7
|1
|3
|3
|6-9
|6
|
17
|Волга
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
18
|Акрон
|7
|1
|1
|5
|5-15
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.08
|14:00
|
Велес – Кубань
|3 : 1
|27.08
|16:00
|
Акрон – Балтика
|1 : 3
|27.08
|17:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|2 : 1
|27.08
|18:00
|
Шинник – Уфа
|3 : 0
|27.08
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|0 : 1
|27.08
|19:00
|
Алания – Волга
|1 : 2
|27.08
|19:00
|
Краснодар-2 – Динамо Мх
|0 : 1
|28.08
|18:00
|
Рубин – КАМАЗ
|1 : 1
|29.08
|20:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|
|
Илья Грузнов
Шинник
|4
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|6
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|5
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0
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