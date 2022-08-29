Источник: Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин»

Полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин», утверждает «Чемпионат».

Сейчас именно казанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание 32-летнего игрока.

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

Дзагоев провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.