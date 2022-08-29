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Сегодня, 19:06

Источник: Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алан Дзагоев и Леонид Слуцкий.
Фото Татьяна Дорогутина

Полузащитник Алан Дзагоев близок к переходу в «Рубин», утверждает «Чемпионат».

Сейчас именно казанский клуб является фаворитом в борьбе за подписание 32-летнего игрока.

20 мая ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. В прошедшем сезоне на счету полузащитника 3 голевые передачи в 22 матчах во всех турнирах.

Дзагоев провел за ЦСКА 397 игр, забил 77 голов, стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4800769-alan-dzagoev-blizok-k-perehodu-v-rubin.html
Алан Дзагоев
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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 Динамо Мх 7 3 3 1 6-4 12
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