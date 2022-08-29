Яровинский считает, что Самошников останется в «Рубине» после неудачных переговоров с «Динамо»
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал будущее защитника казанского клуба Ильи Самошникова. Футболист мог перейти в «Динамо», но московский клуб отказался платить 3 миллиона евро.
«Самошникова удалось сохранить как минимум до зимы? Да, неделя впереди, но, я думаю, что такая ситуация не повторится. Думаю, что он останется как минимум до зимы. Полагаю, это хорошая новость для болельщиков «Рубина», — цитирует Metaratings.ru Яровинского.
Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 6 матчей за клуб и сделал две результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|КАМАЗ
|7
|5
|2
|0
|13-4
|17
|
2
|Балтика
|7
|4
|2
|1
|13-8
|14
|
3
|Алания
|7
|4
|2
|1
|11-6
|14
|
4
|Рубин
|7
|3
|3
|1
|12-7
|12
|
5
|Динамо Мх
|7
|3
|3
|1
|6-4
|12
|
6
|Нефтехимик
|7
|3
|2
|2
|7-4
|11
|
7
|Волгарь
|7
|3
|2
|2
|6-5
|11
|
8
|Енисей
|6
|3
|2
|1
|9-8
|11
|
9
|Арсенал
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
|
10
|СКА-Хаб.
|7
|2
|2
|3
|11-10
|8
|
11
|Шинник
|7
|2
|2
|3
|10-10
|8
|
12
|Уфа
|7
|2
|2
|3
|5-9
|8
|
13
|Кубань
|7
|2
|1
|4
|8-10
|7
|
14
|Краснодар-2
|7
|2
|1
|4
|5-8
|7
|
15
|Велес
|7
|2
|0
|5
|6-11
|6
|
16
|Родина
|7
|1
|3
|3
|6-9
|6
|
17
|Волга
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
18
|Акрон
|7
|1
|1
|5
|5-15
|4
|27.08
|14:00
|
Велес – Кубань
|3 : 1
|27.08
|16:00
|
Акрон – Балтика
|1 : 3
|27.08
|17:00
|
СКА-Хаб. – Родина
|2 : 1
|27.08
|18:00
|
Шинник – Уфа
|3 : 0
|27.08
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|0 : 1
|27.08
|19:00
|
Алания – Волга
|1 : 2
|27.08
|19:00
|
Краснодар-2 – Динамо Мх
|0 : 1
|28.08
|18:00
|
Рубин – КАМАЗ
|1 : 1
|29.08
|20:00
|
Арсенал – Енисей
|- : -
|Г
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|
|
Илья Грузнов
Шинник
|4
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|5
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|3
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|6
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|5
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0