Яровинский считает, что Самошников останется в «Рубине» после неудачных переговоров с «Динамо»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал будущее защитника казанского клуба Ильи Самошникова. Футболист мог перейти в «Динамо», но московский клуб отказался платить 3 миллиона евро.

«Самошникова удалось сохранить как минимум до зимы? Да, неделя впереди, но, я думаю, что такая ситуация не повторится. Думаю, что он останется как минимум до зимы. Полагаю, это хорошая новость для болельщиков «Рубина», — цитирует Metaratings.ru Яровинского.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 6 матчей за клуб и сделал две результативные передачи.