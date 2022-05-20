ЦСКА объявил о расторжении контракта с Дзагоевым

ЦСКА и российский полузащитник Алан Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба.

31-летний футболист выступал за ЦСКА почти всю карьеру (с 2008 года, один год на профессиональном уровне он отыграл за «Крылья Советов-СОК»). В составе армейского клуба становился трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кроме того, он признавался лучшим молодым игроком премьер-лиги в 2008 году и девять раз попадал в список 33 лучших игроков сезона.

Всего за ЦСКА он провел 397 матчей, в которых забил 77 голов.

Как отмечается, после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» будет организована церемония чествования Дзагоева, а также защитника Марио Фернандеса и других футболистов, покидающих клуб.