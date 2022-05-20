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ЦСКА объявил о расторжении контракта с Дзагоевым

Алан Дзагоев покинул ЦСКА
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алан Дзагоев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и российский полузащитник Алан Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба.

31-летний футболист выступал за ЦСКА почти всю карьеру (с 2008 года, один год на профессиональном уровне он отыграл за «Крылья Советов-СОК»). В составе армейского клуба становился трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кроме того, он признавался лучшим молодым игроком премьер-лиги в 2008 году и девять раз попадал в список 33 лучших игроков сезона.

Всего за ЦСКА он провел 397 матчей, в которых забил 77 голов.

Как отмечается, после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» будет организована церемония чествования Дзагоева, а также защитника Марио Фернандеса и других футболистов, покидающих клуб.

Алан Дзагоев
ФК ЦСКА (Москва)
12
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2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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Н. Новгород – Зенит
 - : -
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Рубин – Уфа
 - : -
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 - : -
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