Игнатьев: «Гаджиев, Газизов и Бердыев — опытные волки для первой лиги»
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что новый главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев сможет привести команду к успеху в первой лиге.
«Нельзя сказать, что у Бердыева не получилось в «Сочи», где он работал. Не может человек в одночасье что-то выиграть, сделать команду чемпионом, даже если он такой опытный тренер, как Бердыев. Играют футболисты, а не тренер. Придет, допустим, Курбан Бердыев сейчас в «Зенит». И, если он наладит там ситуацию так, как сделал Сергей Семак, то у него пойдет дело в этом клубе. А в махачкалинском «Динамо» складывается хороший триумвират: Гаджи Гаджиев — на посту президента клуба, Шамиль Газизов — на посту генерального директора и Курбан Бердыев — в роли главного тренера. Это опытные волки для первой лиги, очень хорошо, что они объединились. Мне думается, у них все будет складно и они добьются хорошего результата», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.
9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.
15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.
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2
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3
|Алания
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4
|Енисей
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5
|Родина
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6
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7
|Шинник
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8
|Динамо Мх
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9
|Акрон
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10
|СКА-Хаб.
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11
|КАМАЗ
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12
|Волгарь
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13
|Арсенал
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14
|Кубань
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15
|Ленинградец
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16
|Сокол
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17
|Тюмень
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18
|Черноморец
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