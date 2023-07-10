Салуквадзе: «Бердыев — высококлассный тренер, для «Динамо» из Махачкалы лучше и быть не может»
Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Лаша Салуквадзе поделился мнением о перспективах назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера махачкалинского «Динамо».
«Бердыев — очень хороший, высококлассный тренер. Для «Динамо» лучше и быть не может, уверен результат будет хороший. Таких грамотных тренеров не найдешь, не только в России, но и в Европе. Если назначили, значит, Бердыев уверен, что результат будет. Если задачи нет, он не пойдет. Много будет зависеть от финансов, чтобы выйти в РПЛ, нужны хорошие футболисты. Уверен, что результат будет быстрым. Может быть, не в этом сезоне, но в следующем — 100%», — цитирует Салуквадзе Metaratings.ru.
9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.
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11
|КАМАЗ
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12
|Волгарь
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13
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14
|Кубань
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15
|Ленинградец
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16
|Сокол
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17
|Тюмень
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18
|Черноморец
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