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Непомнящий: «Бердыев идет в махачкалинское «Динамо» выполнять конкретную задачу»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о назначении Курбана Бердыева главным тренером махачкалинского «Динамо».

«У Курбана Бердыева приятельские отношения с Гаджи Гаджиевым. Наверное, Бердыев все просчитал за тем, чтобы было интересно работать, если ставятся серьезные задачи и создаются хорошие условия. Не знаю ставится ли в этом сезоне задача выхода в РПЛ или это работа на перспективу. Как и не знаю дела клуба с инфраструктурой. Я понимаю, что если Бердыев идет на работу, то он идет выполнять конкретную задачу, которая ставится. А насколько она долгосрочная или краткосрочная, я не знаю», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-u-berdyeva-priyatelskie-otnosheniya-s-gadzhievym-on-idyot-v-dinamo-vypolnyat-konkretnuyu-zadachu-264950/
Валерий Непомнящий
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
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