Хавбек «Рубина» Горбунов заявил, что команду не устроит второе место в ФНЛ

Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов в интервью «СЭ» рассказал о задачах клуба в оставшейся части сезона первой лиги.

— Уткульбаев сказал, что главная задача «Рубина» — выход в РПЛ. У тебя какие ожидания?

— Я сюда приходил с единственной мыслью: «Рубин» не должен играть в первой лиге. Все понимаю, какая у нас задача. Хотим занять первое место.

— Но вторая строчка — это тоже прямая путевка в РПЛ.

— Нас не устроит. Команда нацелена только на победу в сезоне.

— Многие уверены, что по составу «Рубин» — это «Галактикос» первой лиги и обязан всех побеждать с запасом.

— Я старюсь ничего не читать и не обращать внимание на такие разговоры. Потому что давно понял, что это за лига. Знаю поля, команды, реалии. И когда набрали состав под ФНЛ, я изначально осознавал, что с отрывом в первые полгода лидировать не получится и легко нам ничего не дастся.

Даже думал, что к паузе мы будем на 5-6-м месте. Потому что я был в «Сочи», когда там собиралась новая команда. Мы тоже шли низко, пока сыгрывались, привыкали. Затем зимние сборы помогли сплотиться, отработать тактические моменты. В итоге мы провели вторую часть сезона без поражений и вышли в РПЛ.

В «Рубине» тоже собралась новая команда. И ей нужно минимум полгода, чтобы сыграться, наладить взаимопонимание. После зимы можно будет делать выводы. Мы уже долгое время будем вместе. Я рассчитываю, что мы проведем хороший отрезок.