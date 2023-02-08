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Сегодня, 10:35

Хавбек «Рубина» Горбунов заявил, что команду не устроит второе место в ФНЛ

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Игорь Горбунов.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;

Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов в интервью «СЭ» рассказал о задачах клуба в оставшейся части сезона первой лиги.

— Уткульбаев сказал, что главная задача «Рубина» — выход в РПЛ. У тебя какие ожидания?

— Я сюда приходил с единственной мыслью: «Рубин» не должен играть в первой лиге. Все понимаю, какая у нас задача. Хотим занять первое место.

— Но вторая строчка — это тоже прямая путевка в РПЛ.

— Нас не устроит. Команда нацелена только на победу в сезоне.

— Многие уверены, что по составу «Рубин» — это «Галактикос» первой лиги и обязан всех побеждать с запасом.

— Я старюсь ничего не читать и не обращать внимание на такие разговоры. Потому что давно понял, что это за лига. Знаю поля, команды, реалии. И когда набрали состав под ФНЛ, я изначально осознавал, что с отрывом в первые полгода лидировать не получится и легко нам ничего не дастся.

Даже думал, что к паузе мы будем на 5-6-м месте. Потому что я был в «Сочи», когда там собиралась новая команда. Мы тоже шли низко, пока сыгрывались, привыкали. Затем зимние сборы помогли сплотиться, отработать тактические моменты. В итоге мы провели вторую часть сезона без поражений и вышли в РПЛ.

В «Рубине» тоже собралась новая команда. И ей нужно минимум полгода, чтобы сыграться, наладить взаимопонимание. После зимы можно будет делать выводы. Мы уже долгое время будем вместе. Я рассчитываю, что мы проведем хороший отрезок.

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ФК Рубин (Казань)
Игорь Горбунов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
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