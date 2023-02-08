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Хавбек «Рубина» Горбунов — о Слуцком: «Он подкалывал, что меня из-под травы не видно»

Полузащитник «Рубина» Горбунов рассказал о работе со Слуцким
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов в интервью «СЭ» рассказал о работе с Леонидом Слуцким.

— В Казань тебя приглашал Леонид Слуцкий. Как отреагировал, когда он объявил об уходе?

— Для всех это стало неожиданностью. Я не присутствовал в тот день на собрании, все пропустил. Нам, футболистам, остается только принять ситуацию. Мы должны работать и привыкнуть к требованиям нового тренера.

Признателен Слуцкому, уважаю его. Жаль, что все так получилось, но всех нас в клубе объединяет одна цель — мы должны вернуть «Рубин» в премьер-лигу.

— Расскажи, какой он в работе. В чем его особенность?

— Викторович может пошутить и напихать, он серьезно относится к делу. Слуцкий — психолог: знает, когда подбодрить, а когда поругать.

— Как ты с ним взаимодействовал? Были напутствия или подколы?

— Ну, подкалывал он меня постоянно. И в основном из-за роста.

— Что говорил?

— Что меня из-под травы не видно!

— Как тебе Слуцкий на YouTube?

— Я там обычно ничего не смотрю, но видео с Викторовичем включал. Интересно наблюдать за его стилем шуток, разговорами.

— Как тебе «Плюшки» с его участием?

— Да типичные приколы Викторовича, которые я уже видел.

Игорь Горбунов. «Дзюба как дал с коленки — наградил поджопником!» Слуцкий, Денисов, Яшин: интервью уникального игрока «Рубина»

ФК Рубин (Казань)
Игорь Горбунов
Леонид Слуцкий
0
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

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Балтика

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