«Дзюба как дал с коленки — наградил поджопником!» Слуцкий, Денисов, Яшин: интервью уникального игрока «Рубина»

Игорь Горбунов выходил в РПЛ с тремя разными клубами.

Воспитанник «Динамо» Игорь Горбунов уже выводил в премьер-лигу «Сочи», «Ротор» и «Нижний Новгород», а теперь пытается вытащить из первой лиги «Рубин».

В интервью «СЭ» полузащитник рассказал о любви к «Динамо» и школе жизни Игоря Денисова, реакции на отставку Слуцкого, шутках Дзюбы и работе с Галактионовым и Кержаковым.

«Проводил сборы в отеле на трассе в Ессентуках, где ночевали дальнобойщики»

— Игорь, это твои первые сборы с «Рубином». А расскажи о самых убийственных в карьере.

— Это было во второй лиге. С «Олимпийцем» ездили в Ессентуки. Отель находился на трассе — там дальнобойщики останавливались переночевать. А за гостиницей была железная дорога, поезда. Рядом — искусственное поле не лучшего качества. Тренировал нас тогда Николай Николаевич Писарев. Было атмосферно!

Условия в «Рубине» — это уровень РПЛ или даже команды из еврокубков. Проживание, отель, поля — все прекрасно. Не надо думать ни о чем, кроме футбола.

— Ты говорил, что не любишь большие города. Как тебе Казань?

— Москва и Санкт-Петербург мне не очень нравятся. А Казань — очень крутой город. Как и Нижний Новгород! Эти города влюбили в себя.

В Казани можно быстро решить любой вопрос и доехать в нужную точку. А в том же Питере и Москве пока доберешься, куда хотел, уже ничего не хочется делать.

— В детстве родители отдали тебя в гимнастику. Как это было?

— Гимнастика мне не нравилась. Но именно благодаря ей я в восемь лет пришел в футбол и был самым координированным. Это мне сильно помогло. В детстве я всегда играл с мячом, радовался, когда мне их дарили. Футбол меня интересовал гораздо больше.

— А откуда появилась любовь к футболу?

— Все началось со двора. У нас была площадка, на которой мы с ребятами постоянно рубились. С некоторыми из них до сих пор на связи, они за мной следят.

— В детстве многие играли в футболках с рынка. Ты тоже?

— Конечно! Моя первая майка — Сычева с 22-м номером сборной России. Но любимой была синяя футболка «МЮ» с фамилией Роналду.

Я тогда очень любил смотреть нарезки Криштиану. Как-то отец позвал и говорит: «Смотри, как в «МЮ» парень с мячом танцует». Мне понравилось, и я начал следить за ним.

Еще с другом смотрели нарезки с трюками Роналдиньо и потом шли во двор, чтобы повторить. Когда Криш перебрался в «Реал», то с мячом танцевал не так часто... В тот момент мне больше импонировал Месси. Так я начал болеть за «Барсу» — мне нравился их стиль игры, философия.

Думаю, сейчас вообще нет таких футболистов, которые бы обыгрывали всех и доминировали, как Лео и Криштиану.

— Мбаппе и Холанн?

— Не знаю... Для меня даже Кварацхелия интереснее, чем они.

— Если Мудрик стоит 70 миллионов евро, то сколько стоит Хвича?

— В два раза дороже!

«Денисов — крутой! Перевод в дубль «Динамо» — это были веселые три месяца»

— В восемь лет тебя не взяли в ЦСКА. Расскажи, как это было.

— После гимнастики родители решили отдать меня в футбол, потому что видели, что мне это интереснее. А школа ЦСКА была рядом с домом. Мы поехали туда, я потренировался чуть-чуть, и нам сразу отказали: «Слишком маленький».

По пути была школа «Динамо» — решили и туда заехать. Там я долго тренировался, были просмотры. Месяца два меня мурыжили, но в итоге взяли.

— Ты прошел академию и играл за команду каждого возраста. Жалеешь, что так и не пробился в основу?

— Конечно, я очень этого хотел. Вообще, когда был маленьким, то думал, что всю жизнь буду играть в «Динамо».

Я же все детство провел в клубе... Ветераны «Динамо», которые тогда работали, делились историей команды: все время что-то рассказывали, просвещали; многие играли со Львом Яшиным! Я историю «Динамо» достаточно хорошо знаю именно благодаря ветеранам. Многих из них уже не стало — нынешняя молодежь, наверное, не так осведомлена...

Потому что одно дело, когда Виктор Царев сам тебе рассказывает про Яшина, другое — читать про него где-то. Мы сидели и слушали рассказы, это было очень интересно.

Игорь Горбунов. ФК "Рубин"

— Что запомнилось?

— Царев рассказывал историю, как Яшин в одном матче после подачи с фланга вышел на мяч, забрал его и столкнулся с соперником, а затем рухнул на газон. Он уткнулся лицом в поле и не шевелился. Все перепугались: «Лева, что с тобой, ты как?!» А он встал, продолжил играть. На ужине у него потом спросили: «Лева, а ты чего упал-то и не вставал долго? Все испугались». А он говорит: «Ребят, представляете, я так упал в траву, уткнулся в нее и начал нюхать — а трава так вкусно пахнет...»

— В дубле «Динамо» ты играл с Зобниным. С кем еще сохранил контакты?

— С Гришей Морозовым, Саней Ташаевым... Еще Живоглядов, Лещук. Надеюсь, Лещук всю жизнь проведет в «Динамо»!

— Черчесов тогда тренировал основу...

— Он пришел, когда я получил травму, сделал операцию и пропустил полгода. А у меня выпускной год — для дубля я был взрослым, надо было двигаться дальше. При этом я с травмой, а Черчесов знать не знал, кто я такой. Контракт заканчивался — ну, я и ушел.

В Санкт-Петербурге тогда создали «Динамо» — команду возглавил Точилин, который знает меня с детства. Повезло, что меня туда пригласили.

— Еще ты пересекся с Игорем Денисовым, которого Черчесов отправлял в дубль.

— Хорошее время — это были веселые три месяца! Денисов крутой, я в восторге от него. Приятный в общении, дал много правильных советов. То, что про него писали и говорили в прессе, — это все чушь!

Когда его лучше узнаешь, то понимаешь, что это справедливый человек, который поступает по совести.

Для нас встретить такую фигуру в дубле — это было нечто. Он же дядька! Однажды не отдал ему мяч под забегание, потом возвращался назад и выслушивал от Игоря... Он прям за мной бежал и «пихал» за то, что я ему не отдал передачу!

— За последние пару лет академия «Динамо» выпустила Тюкавина, Захаряна, Грулева. Объясни, в чем секрет?

— Да, сейчас пошла такая тенденция, но в мое время в основе играли Хохлов, Семшов, Самедов, Воронин, Кураньи, Кокорин — пробиться в такой состав было нереально. Более того, когда кого-то из ребят оттуда ссылали в дубль, то мы выносили всех в пух и прах.

А если хотя бы пара человек из дубля попадала на скамейку главной команды, уже было неплохо. У Ромы Зобнина получилось, у Ванька Соловьева...

— Кто из «Динамо» Силкина впечатлял больше всех?

— Кокорин — вундеркинд! Быстрый и техничный. Воронина бы отметил — человек из «Ливерпуля» приехал, такие мячи клал на тренировках, что рот открывали.

Вальбуэна был в порядке. Еще Самба — просто огромный! Только этим и запомнился, наверное.

— Самба что-нибудь рассказывал про АПЛ?

— Как-то сидели с ним в джакузи — он спрашивал: «Как думаете, против кого в АПЛ сложнее всего было играть?» Мы предположили: может, Роналду? Он: «Нет, он в единоборства не вступал, отбегал всегда». В итоге перебрали всех топов АПЛ, но забыли про Дрогба: «Чех выносит мяч от ворот на Дидье. Я его двумя руками в открытую толкаю, валю, а он как будто окопался по колено... Его с места не сдвинуть!»

— У тебя еще есть мечта сыграть за «Динамо»?

— Одна мечта у меня сбылась — я им забил, когда играл за «Нижний Новгород». Победили 2:1. Радоваться очень хотелось, внутри все кипело. Но я сдерживал себя.

«Динамо» — это клуб, которым я проникался с детства. Его историей и традициями. Когда ушел, первое время смотрел матчи, переживал. Потом остыл. Много времени прошло...

«Так и не спел у Слуцкого — должен был на этих сборах...»

— В Казань тебя приглашал Леонид Слуцкий. Как отреагировал, когда он объявил об уходе?

— Для всех это стало неожиданностью. Я не присутствовал в тот день на собрании, все пропустил. Нам, футболистам, остается только принять ситуацию. Мы должны работать и привыкнуть к требованиям нового тренера.

Признателен Слуцкому, уважаю его. Жаль, что все так получилось, но всех нас в клубе объединяет одна цель — мы должны вернуть «Рубин» в премьер-лигу.

— Расскажи, какой он в работе. В чем его особенность?

— Викторович может пошутить и напихать, он серьезно относится к делу. Слуцкий — психолог: знает, когда подбодрить, а когда поругать.

— Как ты с ним взаимодействовал? Были напутствия или подколы?

— Ну, подкалывал он меня постоянно. И в основном из-за роста.

— Что говорил?

— Что меня из-под травы не видно!

— Как тебе Слуцкий на YouTube?

— Я там обычно ничего не смотрю, но видео с Викторовичем включал. Интересно наблюдать за его стилем шуток, разговорами.

— Как тебе «Плюшки» с его участием?

— Да типичные приколы Викторовича, которые я уже видел.

— Как ты относишься к тому, что Слуцкий настолько активен вне футбола и участвует в разных проектах?

— Я больше за это, чем против. Понятно, что дисциплина важна. Есть строгие тренеры, у которых ты думаешь: «Можно ли это?», «А что нельзя?». У Викторовича по этому поводу не паришься. Ты просто выходишь на футбольное поле и делаешь то, что он требует. Он создает атмосферу и всегда верит в ребят.

Я, кстати, так и не исполнил песню, которую традиционно у него поют новички на командных мероприятиях. Должен был на этих сборах...

— Если бы тебе сказали сейчас спеть на сборах, что бы исполнил?

— Да я бы в обморок упал!

«Уткульбаев — это дисциплина. Его «Нефтехимик» всегда был самым сложным соперником»

— После Слуцкого ушли и Яровинский с Саймановым. Как ты это воспринял?

— Когда кто-то уходит, всегда грустно.

— В «Рубине» новый спортивный директор Эдуард Сафонов. Успели с ним познакомиться?

— Его представили команде, он пару слов сказал. Сафонов был на тренировках и играх. Думаю, он пока знакомится с коллективом.

— Какое впечатление сложилось от работы с Уткульбаевым?

— Требования отличаются. У нас и схема поменялась. Юрий Анварович — это дисциплина. Он с ней ассоциируется. Пока мы с ним тоже знакомимся, это первые сборы с новым тренером. Все его требования понятны, надеюсь, с каждым матчем сыгранность будет улучшаться.

Игорь Горбунов. ФК "Рубин"

— Ты же играл против его команд?

— Да, против «Нефтехимика». Это всегда был самый тяжелый соперник в сезоне! Бегут, топчут и в обороне играют дисциплинировано, плотно и компактно.

— Еще в дубле «Динамо» ты пересекался с молодежкой «Рубина», которую тренировал Уткульбаев.

— Да ладно? Не вспомню уже.

— А тренером у вас был Дмитрий Хохлов.

— В плане воспитания Хохлов на меня сильно повлиял. От работы с ним — восторг! Есть история: как-то на сборах у меня была травма, я не играл. Шел разбор матча: Хохлов всегда стоял в начале команды и комментировал. Так как я не играл, то сидел и ерзал, пытался удобно устроиться, маялся. Короче, извертелся весь.

Любой бы тренер сказал: «Встал и вышел». А Валерьевич после теории всех отпустил и меня за плечо взял, одного оставил: «Что ты весь извертелся, тебе неинтересно? Мы работаем, смотрим, свое время тратим, а ты так ведешь себя». Он не напихал, а спокойно мне объяснил. После этого я на всех теориях всегда сижу спокойно и внимательно слушаю тренера.

«Рубин» не устроит даже второе место »

— Уткульбаев сказал, что главная задача «Рубина» — выход в РПЛ. У тебя какие ожидания?

— Я сюда приходил с единственной мыслью: «Рубин» не должен играть в первой лиге. Все понимаю, какая у нас задача. Хотим занять первое место.

— Но вторая строчка — это тоже прямая путевка в РПЛ.

— Нас не устроит. Команда нацелена только на победу в сезоне.

— Многие уверены, что по составу «Рубин» — это «Галактикос» первой лиги и обязан всех побеждать с запасом.

— Я старюсь ничего не читать и не обращать внимание на такие разговоры. Потому что давно понял, что это за лига. Знаю поля, команды, реалии. И когда набрали состав под ФНЛ, я изначально осознавал, что с отрывом в первые полгода лидировать не получится и легко нам ничего не дастся.

Даже думал, что к паузе мы будем на 5-6 месте. Потому что я был в «Сочи», когда там собиралась новая команда. Мы тоже шли низко, пока сыгрывались, привыкали. Затем зимние сборы помогли сплотиться, отработать тактические моменты. В итоге мы провели вторую часть сезона без поражений и вышли в РПЛ.

В «Рубине» тоже собралась новая команда. И ей нужно минимум полгода, чтобы сыграться, наладить взаимопонимание. После зимы можно будет делать выводы. Мы уже долгое время будем вместе. Я рассчитываю, что мы проведем хороший отрезок.

— Мешало ли давление со стороны болельщиков, которые требовали другие результаты? Осенью вы несколько раз подходили к трибунам после провальных матчей.

— Мы играем для болельщиков. Я очень стараюсь, выкладываюсь на сто процентов — так, что порой дышать невозможно. А с трибун кричат: «Сколько можно? Вы ******* [надоели]!» Мне обидно становится в такие моменты, честно.

Я бы понял, если бы мы шли совсем низко в таблице... Да, все хотят, чтобы мы в первые полгода решили турнирную задачу. Но так не бывает! Поначалу было обидно.

Здесь я впервые встретился с такой реакцией и негативом. За три месяца в «Рубине» выслушал больше претензий от болельщиков, чем за всю карьеру. Хотя на тот момент прошло всего 6-7 матчей.

Я понял, что всегда кто-то будет недоволен. Проиграл? Плохо. Выиграли 1:0? Мало забили. Победили 5:2? А почему пропустили? И так постоянно. 5:0 всех обыгрывать нереально.

— Ты сказал, что в первой лиге невозможно сразу доминировать. Допустим, в ФНЛ опустится «Зенит» — он тоже не сможет?

— С отрывом — точно нет. «Зенит» приедет, скажем, в Домодедово на их газон — и когда Малком не сможет в одно касание пас отдать, они все сразу поймут.

«Все знакомые в других клубах говорят, что на «Рубин» им дают двойные премиальные»

— Самый тяжелый выезд в сезоне?

— Непросто было в Ярославле. Даже сложнее, чем в Хабаровске, потому что там команда играющая. Как и мы. С «Рубином» все любят встречаться, потому что мы и сами играем, и другим даем.

А вообще в карьере самые тяжелые выезды были за «Олимпиец». На автобусе 22 часа ездили на матч в Челябинск. А в Новотроицк — 23 часа!

— И как самочувствие после такого?

— Да ничего: берешь с собой одеялко, на пол стелешь и ложишься спать. Но когда я это вспоминаю, то думаю: нужно очень хорошо играть, чтобы не вернуться на тот уровень! Для меня это лучшая мотивация.

— Ты же многих знаешь в первой лиге — что они говорят о «Рубине»? Настраиваются по-особенному?

— Знакомые есть почти во всех командах. Говорят: «У нас за победу над вами двойные премиальные».

Я и сам ощущал особый настрой на «Рубин», играя в «Нижнем Новгороде». Даже на товарищеские матчи! Потому что «Рубин» — двукратный чемпион страны, бренд, серьезный клуб с историей. И всем хочется его обыграть, обратить на себя внимание.

Когда на сборах выходил против Хвичи, Дрейера, Абиьдгора, Хакшабановича и Уремовича, хотелось доказать: я тоже заслуживаю играть в вашей команде.

Это нормально, что в первой лиге нас так воспринимают. Чем сильнее соперник, тем выше мотивация.

Игорь Горбунов. ФК "Рубин"

— У тебя в прошлое трансферное окно были предложения от «Акрона», СКА, «Енисея». Но ты выбрал «Рубин»...

— Да меня и из «Нижнего Новгорода» не выгоняли. Команду возглавил Галактионов, с которым у меня замечательные отношения — еще со времен «Динамо» знаем друг друга. Он всегда говорил мне, что шанс появится.

Затем мне позвонили из «Рубина» и пригласили в Казань. Я подошел к Галактионову, сказал ему об этом. Он отпустил: «Игорь, шанс будет. Но если у тебя есть вариант и если ты сам хочешь, то хорошо». В руководстве тоже пошли навстречу — очень благодарен гендиректору Равилю Измайлову.

Если бы не интерес «Рубина», я бы никуда из «Нижнего Новгорода» не ушел, а сидел бы и ждал своего шанса.

— Но это первая лига.

— Да, но это «Рубин»! Он будет в РПЛ в следующем сезоне, я о другом даже и не думаю.

— Писали, что «Рубин» заваливал игроков деньгами. В твоем случае финансовый вопрос играл важную роль?

— А зачем мне ради денег переходить из РПЛ в ФНЛ? У меня условия в Казани не особо отличаются от того, что было в Нижнем Новгороде. При всем уважении к «Нижнему», мы играли вторым номером. И у нас было много молодых ребят.

А когда я посмотрел на состав «Рубина», то понял, что хочу поучиться у таких партнеров! В «Рубин» я переходил не из-за денег, а чтобы получить новый важный опыт и играть.

— Как тебе коллектив?

— Я максимально быстро адаптировался, хотя знал всего пару человек — Муллина и Попова. Когда Слуцкому при знакомстве это сказал, он ответил: «Так себе, конечно, гвардию ты назвал».

«Дзюба нормально меня встретил: дал с коленки и наградил поджопником. Хотел, чтобы он перешел к нам»

— В «Рубине» много игроков с именем: Дзагоев, Мартынович, Иванов.

— Ни с кем из них до прихода сюда не был знаком. Против Мартыновича я играл, когда мы вышли в премьер-лигу. А с Ивановым пересекался, когда встречались с «Уфой».

Кстати, когда разбирали их игру, то акцент был на том, что Олег — мозг команды. И мне тренер сказал действовать по нему персонально. В итоге весь тайм я бегал за ним, а он — к скамейке. И спрашивал: «Чего он за мной бегает и персоналит, что делать?»

С Дзагоевым только в товарищеских матчах пересекался. И вряд ли мог подумать, что окажусь с Аланом в одной команде. Алан поиграл на высочайшем уровне в Лиге чемпионов, на Евро и чемпионате мира... И вот он сидит со мной и общается без звездняка. Человечище! Этой скромности нужно поучиться. Потому что достичь больших высот и оставаться человеком — это дорогого стоит.

Алан Дзагоев. ФК "Рубин"

— Летом в расположение «Рубина» приехал Дзюба. Как он себя вел?

— В коридоре он нормально меня встретил. Я его знать не знал, а он мне как дал с коленки, наградил поджопником! В раздевалке он как свой со всеми общался. Как будто давно тут играет. Опять же — я его в первый раз увидел, а он вел себя так, будто мы давно знакомы. Приятный парень.

Про мой рост тоже, конечно, шутил. Когда «коридор» делали, Дзюба подкалывал: «Горбун пробежал уже? Тебя не видно из-под травы».

Жаль, что он не перешел в «Рубин». Я бы этого хотел.

— Слуцкий недавно сказал, что Дзюба усилит любую команду. Согласен?

— Ему передачу любую даешь: он может сбросить удобно, принять, отдать. Не знаю, почему ему так тяжело сейчас найти команду. Но уверен, что он усилит любой клуб РПЛ — это сто процентов.

— Видимо, есть переживания из-за его характера.

— То, как он вел себя в период тренировок в «Рубине», оставило только положительное впечатление.

«Галактионов заслужил работу в «Локо». Он фанатик своего дела»

— У тебя есть опыт игры за питерское «Динамо» и «Сочи», «Ротор» и «Нижний Новгород». И обычно те, кто выводит команду в РПЛ, в составе не остаются...

— Да, это не секрет. У меня такое началось с «Сочи». Мы вышли [в премьер-лигу], отпраздновали. А потом мне сказали: «Игорь, сейчас будут приходить в аренду игроки «Зенита», поэтому игрового времени не будет. Шансов мало». Ну я и подумал: смысл там сидеть?

Игорь Горбунов.

И ушел в «Ротор» к классному специалисту Могилевскому, коллектив там был хороший. Но в Волгограде после первой части сезона поменялись руководители, а новые менеджеры на меня не рассчитывали: «У нас свои игроки придут». Я ушел из «Ротора», а затем в ковидный сезон они автоматически попали в РПЛ.

Я же уехал в «Армавир». Команда там была неплохая, но шла внизу. И после карантина владелец решил прекратить финансирование. Клуб закрылся.

Я во второй раз поехал в «Нижний Новгород» — к Евдокимову. И вышел в РПЛ.

— Так ты человек, который выводит команды в премьер-лигу!

— И не остается в них!

— Получается, сейчас у тебя четвертый заход.

— Надеюсь! «Нижний Новгород» был первым клубом, в котором после выхода в РПЛ руководители дали мне шанс. И все классно получилось: я дебютировал в премьер-лиге и через 30 секунд забил первый гол — и для себя, и для клуба [в РПЛ].

— Расскажи о Кержакове. Как тебе работа с ним?

— Благодаря ему я остался в «Нижнем Новгороде» после выхода в премьер-лигу, он дал мне шанс. Когда мы прощались, сказал ему: «Спасибо вам огромное за эту возможность». Он хороший тренер-мотиватор.

— Ты хорошо знаешь Галактионова и, наверное, не удивлен, что его позвали в «Локомотив».

— Да, он этого заслуживает. Фанатик своего дела, полностью отдается работе, у него четко выстроен процесс. Я мало с ним поработал, но заметил, что у него европейский подход и очень интенсивные тренировки.

«Ради таких игроков, как Кварацхелия, люди смотрят футбол и идут на стадион»

— Ты несколько раз играл против Кварацхелии. Ощущалось, что это топ-игрок для большого клуба?

— Он нас все время возил, забивал. Установка была одна и та же: так как вся острота шла от Хвичи, играли по нему вдвоем. Один встречал, второй подстраховывал.

Игорь Горбунов.

— Мог представить, что он заиграет в Италии?

— Мне очень нравилась его игра и стиль. Ради таких футболистов люди и смотрят футбол, идут на стадионы. Я сам получал удовольствие от его действий: как он обыгрывает, прокидывает, забивает. Он очень крутой!

«Если бы рядом с домом был пруд, рыбачил бы там, как Лев Яшин»

— Как ты проводишь свободное время на сборах?

— Могу сериал посмотреть. Мне Артур Нигматуллин посоветовал «Шантарам». И по его же рекомендации с Дзагоевым я начал смотреть «Нарко» про Эскобара.

— А книги читаешь?

— Раньше — да. Прочитал «Граф Монте-Кристо» и после этой книги не могу читать другие. Ничего интереснее не находил!

— Как ты с семьей проводишь время дома?

— Мы очень любим гулять. Можем взять с супругой кофе и просто пойти на улицу.

— Как вы познакомились?

— В соцсетях, когда я был в «Динамо». Поставили лайки, нашли друг друга в комментариях. Долго общались, переписывались. Она из Тольятти, и как-то я пригласил ее на игру, когда у нас был выезд в Самару. Потом звал в гости в Москву. Так постепенно завязались отношения.

Игорь Горбунов. Фото Соцсети

— Как поменялась твоя жизнь с рождением сына?

— Теперь другие ценности. Все мысли только о нем. Раньше футбол стоял на первом месте, думал только об этом. Сейчас семья важнее всего. Жена и сын — ничего важнее теперь у меня нет.

— Скучаешь по ним?

— Конечно. Бывает, что на выезд улетишь и за пару дней успеваешь соскучиться. В этом есть свой кайф, когда возвращаешься после короткой разлуки. Но на сборах у меня прям ломка. Десять дней без них — и мне уже хана!

Когда перехожу в команду из другого города, они всегда едут со мной. Это нелегко — все время собирать чемоданы, разбирать. Мы же каждый год переезжаем... Сначала из Москвы в Санкт-Петербург, потом в Нижний Новгород, оттуда в Сочи, дальше в Волгоград, следом в Армавир, а оттуда снова в Нижний. И вот теперь — Казань.

Вот так мы катаемся, смотрим, путешествуем. Надеюсь, получится остаться в Казани подольше.

Сын Игоря Горбунова на стадионе. Фото Соцсети

— Правда, что ты любишь рыбачить?

— Да, с удовольствием посидел бы с удочкой. Если бы рядом с домом был пруд, я бы там сидел, как Лев Яшин.

У нас Костюков — фанат рыбалки. Еще администратор Николаич и Зотов. Мишане [Костюкову] уже сказал: «Если соберешься порыбачить, прихвати меня с собой».

Еще в Казани полюбил баню. Можем собраться с ребятами из команды, попариться и поужинать. После игр так восстановиться — это супер. Мне очень нравится. Опять же, Мишаня Костюков меня подсадил, открыл глаза.

«Если бы не футбол, стал бы электриком!»

— Расскажи о своих родителях.

— Мама работает медиком, а папа — электрик. Он мой самый строгий критик! Всегда звонит после матчей, оценивает мою игру как зритель — я в его глазах должен чем-то выделяться. И так с самого детства. Я думал, что сыграл хорошо, а он говорит: «Ты незаметен, тебя не было, ты — как все». Это закаляет.

— Ты родился в Тамбове. Сейчас часто там бываешь?

— Да, стараюсь. Там в Никитино живет бабушка, две мамины сестры, брат мой двоюродный и крестник. Перед Новым годом стараемся навещать бабушку. Я у нее жил до шести лет.

— Никитино — это деревня?

— Да, причем такая, где не ловит связь. Смотрел сериал «Жуки»? Вот примерно такая же обстановка. Когда туда приезжаю, телефон не работает — можно отключиться от суеты.

— Твое любимое место в мире?

— Мы любим с семьей ездить в Дубай. Недалеко, все там знаем, даже не привязываемся к отелю. Люблю днем поваляться на пляже, покупаться, а вечером погулять в городе.

— Где хочешь побывать?

— На Мальдивах не был ни разу. Все про них говорят — хочется туда слетать на отдых.

Еще когда был в академии «Динамо», нас возили на турнир в городок Льорет де Мар — это недалеко от Барселоны. Мне там очень понравилось! Всегда мечтал вернуться туда в осознанном возрасте. Мне прям запомнилось то место — очень крутое и красивое.

Еще хотелось побывать на матче «Барсы», когда там играл Месси. Кстати, я же мог сыграть на «Камп Ноу»! Для этого на том же турнире надо было победить какого-то аутсайдера. Но мы продули и вместо поездки на «Камп Ноу» остались играть за 16-е место...

— Ты же и против сборной Испании играл.

— За юношескую сборную России. У них в центре вышли Сауль Ньигес, Оливер Торрес и Денис Суарес. И вот Суарес тогда всех наматывал! Он у нас по четыре человека накручивал. Очень выделялся.

— Помнишь, на что потратил первые большие деньги в футболе?

— Пока больших денег у меня и не было... Но когда будут, построю дом в Подмосковье.

— Если бы не футбол, чем бы занимался?

— Отец говорил:"Если не получится в футболе, научу провода чинить и возьму к себе электриком". Может это и закалило — не хотелось быть электриком!

— Какая у тебя футбольная мечта?

— Попасть в сборную. Сыграть на большом турнире.

— Твоя цель на 2023-й год?

— Выйти с «Рубином» в РПЛ. Закрепиться в стартовом составе. И хочу поиграть за «Рубин» в премьер-лиге, занять там место как можно выше.