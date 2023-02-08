Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Статьи
Таблица Календарь / результаты Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 10:00

«Дзюба как дал с коленки — наградил поджопником!» Слуцкий, Денисов, Яшин: интервью уникального игрока «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игорь Горбунов.
Фото ФК &quot;Нижний Новгород&quot;
Алан Дзагоев.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;
Игорь Горбунов.
Игорь Горбунов с сурпугой.
Фото Соцсети
1/4
Игорь Горбунов выходил в РПЛ с тремя разными клубами.

Воспитанник «Динамо» Игорь Горбунов уже выводил в премьер-лигу «Сочи», «Ротор» и «Нижний Новгород», а теперь пытается вытащить из первой лиги «Рубин».

В интервью «СЭ» полузащитник рассказал о любви к «Динамо» и школе жизни Игоря Денисова, реакции на отставку Слуцкого, шутках Дзюбы и работе с Галактионовым и Кержаковым.

«Проводил сборы в отеле на трассе в Ессентуках, где ночевали дальнобойщики»

— Игорь, это твои первые сборы с «Рубином». А расскажи о самых убийственных в карьере.

— Это было во второй лиге. С «Олимпийцем» ездили в Ессентуки. Отель находился на трассе — там дальнобойщики останавливались переночевать. А за гостиницей была железная дорога, поезда. Рядом — искусственное поле не лучшего качества. Тренировал нас тогда Николай Николаевич Писарев. Было атмосферно!

Условия в «Рубине» — это уровень РПЛ или даже команды из еврокубков. Проживание, отель, поля — все прекрасно. Не надо думать ни о чем, кроме футбола.

— Ты говорил, что не любишь большие города. Как тебе Казань?

— Москва и Санкт-Петербург мне не очень нравятся. А Казань — очень крутой город. Как и Нижний Новгород! Эти города влюбили в себя.

В Казани можно быстро решить любой вопрос и доехать в нужную точку. А в том же Питере и Москве пока доберешься, куда хотел, уже ничего не хочется делать.

— В детстве родители отдали тебя в гимнастику. Как это было?

— Гимнастика мне не нравилась. Но именно благодаря ей я в восемь лет пришел в футбол и был самым координированным. Это мне сильно помогло. В детстве я всегда играл с мячом, радовался, когда мне их дарили. Футбол меня интересовал гораздо больше.

— А откуда появилась любовь к футболу?

— Все началось со двора. У нас была площадка, на которой мы с ребятами постоянно рубились. С некоторыми из них до сих пор на связи, они за мной следят.

— В детстве многие играли в футболках с рынка. Ты тоже?

— Конечно! Моя первая майка — Сычева с 22-м номером сборной России. Но любимой была синяя футболка «МЮ» с фамилией Роналду.

Я тогда очень любил смотреть нарезки Криштиану. Как-то отец позвал и говорит: «Смотри, как в «МЮ» парень с мячом танцует». Мне понравилось, и я начал следить за ним.

Еще с другом смотрели нарезки с трюками Роналдиньо и потом шли во двор, чтобы повторить. Когда Криш перебрался в «Реал», то с мячом танцевал не так часто... В тот момент мне больше импонировал Месси. Так я начал болеть за «Барсу» — мне нравился их стиль игры, философия.

Думаю, сейчас вообще нет таких футболистов, которые бы обыгрывали всех и доминировали, как Лео и Криштиану.

— Мбаппе и Холанн?

— Не знаю... Для меня даже Кварацхелия интереснее, чем они.

— Если Мудрик стоит 70 миллионов евро, то сколько стоит Хвича?

— В два раза дороже!

 
Игорь Денисов. То самое интервью Денисова. Дополненная версия

«Денисов — крутой! Перевод в дубль «Динамо» — это были веселые три месяца»

— В восемь лет тебя не взяли в ЦСКА. Расскажи, как это было.

— После гимнастики родители решили отдать меня в футбол, потому что видели, что мне это интереснее. А школа ЦСКА была рядом с домом. Мы поехали туда, я потренировался чуть-чуть, и нам сразу отказали: «Слишком маленький».

По пути была школа «Динамо» — решили и туда заехать. Там я долго тренировался, были просмотры. Месяца два меня мурыжили, но в итоге взяли.

— Ты прошел академию и играл за команду каждого возраста. Жалеешь, что так и не пробился в основу?

— Конечно, я очень этого хотел. Вообще, когда был маленьким, то думал, что всю жизнь буду играть в «Динамо».

Я же все детство провел в клубе... Ветераны «Динамо», которые тогда работали, делились историей команды: все время что-то рассказывали, просвещали; многие играли со Львом Яшиным! Я историю «Динамо» достаточно хорошо знаю именно благодаря ветеранам. Многих из них уже не стало — нынешняя молодежь, наверное, не так осведомлена...

Потому что одно дело, когда Виктор Царев сам тебе рассказывает про Яшина, другое — читать про него где-то. Мы сидели и слушали рассказы, это было очень интересно.

Игорь Горбунов. Фото ФК "Рубин"
Игорь Горбунов.
ФК "Рубин"

— Что запомнилось?

— Царев рассказывал историю, как Яшин в одном матче после подачи с фланга вышел на мяч, забрал его и столкнулся с соперником, а затем рухнул на газон. Он уткнулся лицом в поле и не шевелился. Все перепугались: «Лева, что с тобой, ты как?!» А он встал, продолжил играть. На ужине у него потом спросили: «Лева, а ты чего упал-то и не вставал долго? Все испугались». А он говорит: «Ребят, представляете, я так упал в траву, уткнулся в нее и начал нюхать — а трава так вкусно пахнет...»

— В дубле «Динамо» ты играл с Зобниным. С кем еще сохранил контакты?

— С Гришей Морозовым, Саней Ташаевым... Еще Живоглядов, Лещук. Надеюсь, Лещук всю жизнь проведет в «Динамо»!

— Черчесов тогда тренировал основу...

— Он пришел, когда я получил травму, сделал операцию и пропустил полгода. А у меня выпускной год — для дубля я был взрослым, надо было двигаться дальше. При этом я с травмой, а Черчесов знать не знал, кто я такой. Контракт заканчивался — ну, я и ушел.

В Санкт-Петербурге тогда создали «Динамо» — команду возглавил Точилин, который знает меня с детства. Повезло, что меня туда пригласили.

— Еще ты пересекся с Игорем Денисовым, которого Черчесов отправлял в дубль.

— Хорошее время — это были веселые три месяца! Денисов крутой, я в восторге от него. Приятный в общении, дал много правильных советов. То, что про него писали и говорили в прессе, — это все чушь!

Когда его лучше узнаешь, то понимаешь, что это справедливый человек, который поступает по совести.

Для нас встретить такую фигуру в дубле — это было нечто. Он же дядька! Однажды не отдал ему мяч под забегание, потом возвращался назад и выслушивал от Игоря... Он прям за мной бежал и «пихал» за то, что я ему не отдал передачу!

— За последние пару лет академия «Динамо» выпустила Тюкавина, Захаряна, Грулева. Объясни, в чем секрет?

— Да, сейчас пошла такая тенденция, но в мое время в основе играли Хохлов, Семшов, Самедов, Воронин, Кураньи, Кокорин — пробиться в такой состав было нереально. Более того, когда кого-то из ребят оттуда ссылали в дубль, то мы выносили всех в пух и прах.

А если хотя бы пара человек из дубля попадала на скамейку главной команды, уже было неплохо. У Ромы Зобнина получилось, у Ванька Соловьева...

— Кто из «Динамо» Силкина впечатлял больше всех?

— Кокорин — вундеркинд! Быстрый и техничный. Воронина бы отметил — человек из «Ливерпуля» приехал, такие мячи клал на тренировках, что рот открывали.

Вальбуэна был в порядке. Еще Самба — просто огромный! Только этим и запомнился, наверное.

— Самба что-нибудь рассказывал про АПЛ?

— Как-то сидели с ним в джакузи — он спрашивал: «Как думаете, против кого в АПЛ сложнее всего было играть?» Мы предположили: может, Роналду? Он: «Нет, он в единоборства не вступал, отбегал всегда». В итоге перебрали всех топов АПЛ, но забыли про Дрогба: «Чех выносит мяч от ворот на Дидье. Я его двумя руками в открытую толкаю, валю, а он как будто окопался по колено... Его с места не сдвинуть!»

— У тебя еще есть мечта сыграть за «Динамо»?

— Одна мечта у меня сбылась — я им забил, когда играл за «Нижний Новгород». Победили 2:1. Радоваться очень хотелось, внутри все кипело. Но я сдерживал себя.

 

«Динамо» — это клуб, которым я проникался с детства. Его историей и традициями. Когда ушел, первое время смотрел матчи, переживал. Потом остыл. Много времени прошло...

 
Леонид Слуцкий. Кризис Слуцкого. Мнение Игоря Рабинера

«Так и не спел у Слуцкого — должен был на этих сборах...»

— В Казань тебя приглашал Леонид Слуцкий. Как отреагировал, когда он объявил об уходе?

— Для всех это стало неожиданностью. Я не присутствовал в тот день на собрании, все пропустил. Нам, футболистам, остается только принять ситуацию. Мы должны работать и привыкнуть к требованиям нового тренера.

Признателен Слуцкому, уважаю его. Жаль, что все так получилось, но всех нас в клубе объединяет одна цель — мы должны вернуть «Рубин» в премьер-лигу.

— Расскажи, какой он в работе. В чем его особенность?

— Викторович может пошутить и напихать, он серьезно относится к делу. Слуцкий — психолог: знает, когда подбодрить, а когда поругать.

— Как ты с ним взаимодействовал? Были напутствия или подколы?

— Ну, подкалывал он меня постоянно. И в основном из-за роста.

— Что говорил?

— Что меня из-под травы не видно!

— Как тебе Слуцкий на YouTube?

— Я там обычно ничего не смотрю, но видео с Викторовичем включал. Интересно наблюдать за его стилем шуток, разговорами.

— Как тебе «Плюшки» с его участием?

— Да типичные приколы Викторовича, которые я уже видел.

— Как ты относишься к тому, что Слуцкий настолько активен вне футбола и участвует в разных проектах?

— Я больше за это, чем против. Понятно, что дисциплина важна. Есть строгие тренеры, у которых ты думаешь: «Можно ли это?», «А что нельзя?». У Викторовича по этому поводу не паришься. Ты просто выходишь на футбольное поле и делаешь то, что он требует. Он создает атмосферу и всегда верит в ребят.

Я, кстати, так и не исполнил песню, которую традиционно у него поют новички на командных мероприятиях. Должен был на этих сборах...

— Если бы тебе сказали сейчас спеть на сборах, что бы исполнил?

— Да я бы в обморок упал!

 
Юрий Уткульбаев. «В руководстве собрались серьезные люди — хотим, чтобы клуб был в РПЛ». Интервью нового тренера «Рубина»

«Уткульбаев — это дисциплина. Его «Нефтехимик» всегда был самым сложным соперником»

— После Слуцкого ушли и Яровинский с Саймановым. Как ты это воспринял?

— Когда кто-то уходит, всегда грустно.

— В «Рубине» новый спортивный директор Эдуард Сафонов. Успели с ним познакомиться?

— Его представили команде, он пару слов сказал. Сафонов был на тренировках и играх. Думаю, он пока знакомится с коллективом.

— Какое впечатление сложилось от работы с Уткульбаевым?

— Требования отличаются. У нас и схема поменялась. Юрий Анварович — это дисциплина. Он с ней ассоциируется. Пока мы с ним тоже знакомимся, это первые сборы с новым тренером. Все его требования понятны, надеюсь, с каждым матчем сыгранность будет улучшаться.

Игорь Горбунов. Фото ФК "Рубин"
Игорь Горбунов.
ФК "Рубин"

— Ты же играл против его команд?

— Да, против «Нефтехимика». Это всегда был самый тяжелый соперник в сезоне! Бегут, топчут и в обороне играют дисциплинировано, плотно и компактно.

— Еще в дубле «Динамо» ты пересекался с молодежкой «Рубина», которую тренировал Уткульбаев.

— Да ладно? Не вспомню уже.

— А тренером у вас был Дмитрий Хохлов.

— В плане воспитания Хохлов на меня сильно повлиял. От работы с ним — восторг! Есть история: как-то на сборах у меня была травма, я не играл. Шел разбор матча: Хохлов всегда стоял в начале команды и комментировал. Так как я не играл, то сидел и ерзал, пытался удобно устроиться, маялся. Короче, извертелся весь.

Любой бы тренер сказал: «Встал и вышел». А Валерьевич после теории всех отпустил и меня за плечо взял, одного оставил: «Что ты весь извертелся, тебе неинтересно? Мы работаем, смотрим, свое время тратим, а ты так ведешь себя». Он не напихал, а спокойно мне объяснил. После этого я на всех теориях всегда сижу спокойно и внимательно слушаю тренера.

 
Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Иногда хочется, чтобы после ухода случилась катастрофа — в «Рубине» не тот случай». Интервью Яровинского

«Рубин» не устроит даже второе место»

— Уткульбаев сказал, что главная задача «Рубина» — выход в РПЛ. У тебя какие ожидания?

— Я сюда приходил с единственной мыслью: «Рубин» не должен играть в первой лиге. Все понимаю, какая у нас задача. Хотим занять первое место.

— Но вторая строчка — это тоже прямая путевка в РПЛ.

— Нас не устроит. Команда нацелена только на победу в сезоне.

— Многие уверены, что по составу «Рубин» — это «Галактикос» первой лиги и обязан всех побеждать с запасом.

— Я старюсь ничего не читать и не обращать внимание на такие разговоры. Потому что давно понял, что это за лига. Знаю поля, команды, реалии. И когда набрали состав под ФНЛ, я изначально осознавал, что с отрывом в первые полгода лидировать не получится и легко нам ничего не дастся.

Даже думал, что к паузе мы будем на 5-6 месте. Потому что я был в «Сочи», когда там собиралась новая команда. Мы тоже шли низко, пока сыгрывались, привыкали. Затем зимние сборы помогли сплотиться, отработать тактические моменты. В итоге мы провели вторую часть сезона без поражений и вышли в РПЛ.

В «Рубине» тоже собралась новая команда. И ей нужно минимум полгода, чтобы сыграться, наладить взаимопонимание. После зимы можно будет делать выводы. Мы уже долгое время будем вместе. Я рассчитываю, что мы проведем хороший отрезок.

— Мешало ли давление со стороны болельщиков, которые требовали другие результаты? Осенью вы несколько раз подходили к трибунам после провальных матчей.

— Мы играем для болельщиков. Я очень стараюсь, выкладываюсь на сто процентов — так, что порой дышать невозможно. А с трибун кричат: «Сколько можно? Вы ******* [надоели]!» Мне обидно становится в такие моменты, честно.

Я бы понял, если бы мы шли совсем низко в таблице... Да, все хотят, чтобы мы в первые полгода решили турнирную задачу. Но так не бывает! Поначалу было обидно.

Здесь я впервые встретился с такой реакцией и негативом. За три месяца в «Рубине» выслушал больше претензий от болельщиков, чем за всю карьеру. Хотя на тот момент прошло всего 6-7 матчей.

Я понял, что всегда кто-то будет недоволен. Проиграл? Плохо. Выиграли 1:0? Мало забили. Победили 5:2? А почему пропустили? И так постоянно. 5:0 всех обыгрывать нереально.

— Ты сказал, что в первой лиге невозможно сразу доминировать. Допустим, в ФНЛ опустится «Зенит» — он тоже не сможет?

— С отрывом — точно нет. «Зенит» приедет, скажем, в Домодедово на их газон — и когда Малком не сможет в одно касание пас отдать, они все сразу поймут.

 
Курбан Бердыев, Максим Лопухов, Рамзан Кадыров. «После игры в раздевалку зашел Кадыров...» Победа над «Барсой», Бердыев: откровения легендарного пресс-атташе «Рубина»

«Все знакомые в других клубах говорят, что на «Рубин» им дают двойные премиальные»

— Самый тяжелый выезд в сезоне?

— Непросто было в Ярославле. Даже сложнее, чем в Хабаровске, потому что там команда играющая. Как и мы. С «Рубином» все любят встречаться, потому что мы и сами играем, и другим даем.

А вообще в карьере самые тяжелые выезды были за «Олимпиец». На автобусе 22 часа ездили на матч в Челябинск. А в Новотроицк — 23 часа!

— И как самочувствие после такого?

— Да ничего: берешь с собой одеялко, на пол стелешь и ложишься спать. Но когда я это вспоминаю, то думаю: нужно очень хорошо играть, чтобы не вернуться на тот уровень! Для меня это лучшая мотивация.

— Ты же многих знаешь в первой лиге — что они говорят о «Рубине»? Настраиваются по-особенному?

— Знакомые есть почти во всех командах. Говорят: «У нас за победу над вами двойные премиальные».

Я и сам ощущал особый настрой на «Рубин», играя в «Нижнем Новгороде». Даже на товарищеские матчи! Потому что «Рубин» — двукратный чемпион страны, бренд, серьезный клуб с историей. И всем хочется его обыграть, обратить на себя внимание.

Когда на сборах выходил против Хвичи, Дрейера, Абиьдгора, Хакшабановича и Уремовича, хотелось доказать: я тоже заслуживаю играть в вашей команде.

Это нормально, что в первой лиге нас так воспринимают. Чем сильнее соперник, тем выше мотивация.

Игорь Горбунов. Фото ФК "Рубин"
Игорь Горбунов.
ФК "Рубин"

— У тебя в прошлое трансферное окно были предложения от «Акрона», СКА, «Енисея». Но ты выбрал «Рубин»...

— Да меня и из «Нижнего Новгорода» не выгоняли. Команду возглавил Галактионов, с которым у меня замечательные отношения — еще со времен «Динамо» знаем друг друга. Он всегда говорил мне, что шанс появится.

Затем мне позвонили из «Рубина» и пригласили в Казань. Я подошел к Галактионову, сказал ему об этом. Он отпустил: «Игорь, шанс будет. Но если у тебя есть вариант и если ты сам хочешь, то хорошо». В руководстве тоже пошли навстречу — очень благодарен гендиректору Равилю Измайлову.

Если бы не интерес «Рубина», я бы никуда из «Нижнего Новгорода» не ушел, а сидел бы и ждал своего шанса.

— Но это первая лига.

— Да, но это «Рубин»! Он будет в РПЛ в следующем сезоне, я о другом даже и не думаю.

— Писали, что «Рубин» заваливал игроков деньгами. В твоем случае финансовый вопрос играл важную роль?

— А зачем мне ради денег переходить из РПЛ в ФНЛ? У меня условия в Казани не особо отличаются от того, что было в Нижнем Новгороде. При всем уважении к «Нижнему», мы играли вторым номером. И у нас было много молодых ребят.

А когда я посмотрел на состав «Рубина», то понял, что хочу поучиться у таких партнеров! В «Рубин» я переходил не из-за денег, а чтобы получить новый важный опыт и играть.

— Как тебе коллектив?

— Я максимально быстро адаптировался, хотя знал всего пару человек — Муллина и Попова. Когда Слуцкому при знакомстве это сказал, он ответил: «Так себе, конечно, гвардию ты назвал».

 
РПЛ-2022/2023: Херман Конти, Артем Дзюба. «Реал» следит за игроком «Зенита», «Локо» подписал защитника, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ

«Дзюба нормально меня встретил: дал с коленки и наградил поджопником. Хотел, чтобы он перешел к нам»

— В «Рубине» много игроков с именем: Дзагоев, Мартынович, Иванов.

— Ни с кем из них до прихода сюда не был знаком. Против Мартыновича я играл, когда мы вышли в премьер-лигу. А с Ивановым пересекался, когда встречались с «Уфой».

Кстати, когда разбирали их игру, то акцент был на том, что Олег — мозг команды. И мне тренер сказал действовать по нему персонально. В итоге весь тайм я бегал за ним, а он — к скамейке. И спрашивал: «Чего он за мной бегает и персоналит, что делать?»

С Дзагоевым только в товарищеских матчах пересекался. И вряд ли мог подумать, что окажусь с Аланом в одной команде. Алан поиграл на высочайшем уровне в Лиге чемпионов, на Евро и чемпионате мира... И вот он сидит со мной и общается без звездняка. Человечище! Этой скромности нужно поучиться. Потому что достичь больших высот и оставаться человеком — это дорогого стоит.

 

Алан Дзагоев. Фото ФК "Рубин"
Алан Дзагоев.
ФК "Рубин"

 

— Летом в расположение «Рубина» приехал Дзюба. Как он себя вел?

— В коридоре он нормально меня встретил. Я его знать не знал, а он мне как дал с коленки, наградил поджопником! В раздевалке он как свой со всеми общался. Как будто давно тут играет. Опять же — я его в первый раз увидел, а он вел себя так, будто мы давно знакомы. Приятный парень.

Про мой рост тоже, конечно, шутил. Когда «коридор» делали, Дзюба подкалывал: «Горбун пробежал уже? Тебя не видно из-под травы».

Жаль, что он не перешел в «Рубин». Я бы этого хотел.

— Слуцкий недавно сказал, что Дзюба усилит любую команду. Согласен?

— Ему передачу любую даешь: он может сбросить удобно, принять, отдать. Не знаю, почему ему так тяжело сейчас найти команду. Но уверен, что он усилит любой клуб РПЛ — это сто процентов.

— Видимо, есть переживания из-за его характера.

— То, как он вел себя в период тренировок в «Рубине», оставило только положительное впечатление.

 
&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Сергей Пиняев (слева). «Локомотив» разбил «Сочи» на сборах. Что уже поменяли Бердыев и Галактионов

«Галактионов заслужил работу в «Локо». Он фанатик своего дела»

— У тебя есть опыт игры за питерское «Динамо» и «Сочи», «Ротор» и «Нижний Новгород». И обычно те, кто выводит команду в РПЛ, в составе не остаются...

— Да, это не секрет. У меня такое началось с «Сочи». Мы вышли [в премьер-лигу], отпраздновали. А потом мне сказали: «Игорь, сейчас будут приходить в аренду игроки «Зенита», поэтому игрового времени не будет. Шансов мало». Ну я и подумал: смысл там сидеть?

Игорь Горбунов.
Игорь Горбунов.
 

И ушел в «Ротор» к классному специалисту Могилевскому, коллектив там был хороший. Но в Волгограде после первой части сезона поменялись руководители, а новые менеджеры на меня не рассчитывали: «У нас свои игроки придут». Я ушел из «Ротора», а затем в ковидный сезон они автоматически попали в РПЛ.

Я же уехал в «Армавир». Команда там была неплохая, но шла внизу. И после карантина владелец решил прекратить финансирование. Клуб закрылся.

Я во второй раз поехал в «Нижний Новгород» — к Евдокимову. И вышел в РПЛ.

— Так ты человек, который выводит команды в премьер-лигу!

— И не остается в них!

— Получается, сейчас у тебя четвертый заход.

— Надеюсь! «Нижний Новгород» был первым клубом, в котором после выхода в РПЛ руководители дали мне шанс. И все классно получилось: я дебютировал в премьер-лиге и через 30 секунд забил первый гол — и для себя, и для клуба [в РПЛ].

— Расскажи о Кержакове. Как тебе работа с ним?

— Благодаря ему я остался в «Нижнем Новгороде» после выхода в премьер-лигу, он дал мне шанс. Когда мы прощались, сказал ему: «Спасибо вам огромное за эту возможность». Он хороший тренер-мотиватор.

— Ты хорошо знаешь Галактионова и, наверное, не удивлен, что его позвали в «Локомотив».

— Да, он этого заслуживает. Фанатик своего дела, полностью отдается работе, у него четко выстроен процесс. Я мало с ним поработал, но заметил, что у него европейский подход и очень интенсивные тренировки.

 
Хвича Кварацхелия в &laquo;Рубине&raquo;. Заказывал хинкали на базу, не пробовал алкоголь, нанял личного тренера из «Рубина». Неизвестные факты о Хвиче

«Ради таких игроков, как Кварацхелия, люди смотрят футбол и идут на стадион»

— Ты несколько раз играл против Кварацхелии. Ощущалось, что это топ-игрок для большого клуба?

— Он нас все время возил, забивал. Установка была одна и та же: так как вся острота шла от Хвичи, играли по нему вдвоем. Один встречал, второй подстраховывал.

Игорь Горбунов.
Игорь Горбунов.
 

— Мог представить, что он заиграет в Италии?

— Мне очень нравилась его игра и стиль. Ради таких футболистов люди и смотрят футбол, идут на стадионы. Я сам получал удовольствие от его действий: как он обыгрывает, прокидывает, забивает. Он очень крутой!

 
Валентина Яшина. «Волгу» Льва Ивановича отправила на благотворительный аукцион. Начали продавать с 700 долларов...» Не стало вдовы Яшина

«Если бы рядом с домом был пруд, рыбачил бы там, как Лев Яшин»

— Как ты проводишь свободное время на сборах?

— Могу сериал посмотреть. Мне Артур Нигматуллин посоветовал «Шантарам». И по его же рекомендации с Дзагоевым я начал смотреть «Нарко» про Эскобара.

— А книги читаешь?

— Раньше — да. Прочитал «Граф Монте-Кристо» и после этой книги не могу читать другие. Ничего интереснее не находил!

— Как ты с семьей проводишь время дома?

— Мы очень любим гулять. Можем взять с супругой кофе и просто пойти на улицу.

— Как вы познакомились?

— В соцсетях, когда я был в «Динамо». Поставили лайки, нашли друг друга в комментариях. Долго общались, переписывались. Она из Тольятти, и как-то я пригласил ее на игру, когда у нас был выезд в Самару. Потом звал в гости в Москву. Так постепенно завязались отношения.

Игорь Горбунов. Фото Соцсети
Игорь Горбунов.
Фото Соцсети

— Как поменялась твоя жизнь с рождением сына?

— Теперь другие ценности. Все мысли только о нем. Раньше футбол стоял на первом месте, думал только об этом. Сейчас семья важнее всего. Жена и сын — ничего важнее теперь у меня нет.

— Скучаешь по ним?

— Конечно. Бывает, что на выезд улетишь и за пару дней успеваешь соскучиться. В этом есть свой кайф, когда возвращаешься после короткой разлуки. Но на сборах у меня прям ломка. Десять дней без них — и мне уже хана!

Когда перехожу в команду из другого города, они всегда едут со мной. Это нелегко — все время собирать чемоданы, разбирать. Мы же каждый год переезжаем... Сначала из Москвы в Санкт-Петербург, потом в Нижний Новгород, оттуда в Сочи, дальше в Волгоград, следом в Армавир, а оттуда снова в Нижний. И вот теперь — Казань.

Вот так мы катаемся, смотрим, путешествуем. Надеюсь, получится остаться в Казани подольше.

Сын Игоря Горбунова на стадионе. Фото Соцсети
Сын Игоря Горбунова на стадионе.
Фото Соцсети

— Правда, что ты любишь рыбачить?

— Да, с удовольствием посидел бы с удочкой. Если бы рядом с домом был пруд, я бы там сидел, как Лев Яшин.

У нас Костюков — фанат рыбалки. Еще администратор Николаич и Зотов. Мишане [Костюкову] уже сказал: «Если соберешься порыбачить, прихвати меня с собой».

Еще в Казани полюбил баню. Можем собраться с ребятами из команды, попариться и поужинать. После игр так восстановиться — это супер. Мне очень нравится. Опять же, Мишаня Костюков меня подсадил, открыл глаза.

 
Фернанду Сантуш. Биография Фернанду Сантуша: работа электриком, курсы по христианству, дружба с Моуринью

«Если бы не футбол, стал бы электриком!»

— Расскажи о своих родителях.

— Мама работает медиком, а папа — электрик. Он мой самый строгий критик! Всегда звонит после матчей, оценивает мою игру как зритель — я в его глазах должен чем-то выделяться. И так с самого детства. Я думал, что сыграл хорошо, а он говорит: «Ты незаметен, тебя не было, ты — как все». Это закаляет.

— Ты родился в Тамбове. Сейчас часто там бываешь?

— Да, стараюсь. Там в Никитино живет бабушка, две мамины сестры, брат мой двоюродный и крестник. Перед Новым годом стараемся навещать бабушку. Я у нее жил до шести лет.

— Никитино — это деревня?

— Да, причем такая, где не ловит связь. Смотрел сериал «Жуки»? Вот примерно такая же обстановка. Когда туда приезжаю, телефон не работает — можно отключиться от суеты.

— Твое любимое место в мире?

— Мы любим с семьей ездить в Дубай. Недалеко, все там знаем, даже не привязываемся к отелю. Люблю днем поваляться на пляже, покупаться, а вечером погулять в городе.

— Где хочешь побывать?

— На Мальдивах не был ни разу. Все про них говорят — хочется туда слетать на отдых.

Еще когда был в академии «Динамо», нас возили на турнир в городок Льорет де Мар — это недалеко от Барселоны. Мне там очень понравилось! Всегда мечтал вернуться туда в осознанном возрасте. Мне прям запомнилось то место — очень крутое и красивое.

Еще хотелось побывать на матче «Барсы», когда там играл Месси. Кстати, я же мог сыграть на «Камп Ноу»! Для этого на том же турнире надо было победить какого-то аутсайдера. Но мы продули и вместо поездки на «Камп Ноу» остались играть за 16-е место...

— Ты же и против сборной Испании играл.

— За юношескую сборную России. У них в центре вышли Сауль Ньигес, Оливер Торрес и Денис Суарес. И вот Суарес тогда всех наматывал! Он у нас по четыре человека накручивал. Очень выделялся.

— Помнишь, на что потратил первые большие деньги в футболе?

— Пока больших денег у меня и не было... Но когда будут, построю дом в Подмосковье.

— Если бы не футбол, чем бы занимался?

— Отец говорил:"Если не получится в футболе, научу провода чинить и возьму к себе электриком". Может это и закалило — не хотелось быть электриком!

— Какая у тебя футбольная мечта?

— Попасть в сборную. Сыграть на большом турнире.

— Твоя цель на 2023-й год?

— Выйти с «Рубином» в РПЛ. Закрепиться в стартовом составе. И хочу поиграть за «Рубин» в премьер-лиге, занять там место как можно выше.

Артем Дзюба
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Игорь Горбунов
Леонид Слуцкий
3
5
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Смольников не стал отвечать на вопрос о том, когда подпишет контракт с «Локомотивом»
Смольников рассказал о своем состоянии после медосмотра для перехода в «Локомотив»
Артем Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив»
Игорь Горбунов: «Денисов — крутой. То, что про него писали в прессе, — все чушь»
Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив»
Агент Теймураз Лепсая рассказал, кто из российских игроков может перейти в европейский топ-клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Карпин — нормальный мужик! В РПЛ болею за «Ростов». Интервью тренера «Алании» — самой яркой команды первой лиги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости