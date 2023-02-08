Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 10:45

Хавбек «Рубина» Горбунов: «Хотел бы, чтобы Дзюба перешел к нам. Он усилит любой клуб РПЛ»

Горбунов рассказал о Дзюбе, который летом приезжал в клуб поддерживать форму
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Артем Дзюба.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;

Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов в интервью «СЭ» рассказал об Артеме Дзюбе, который летом приезжал в клуб поддерживать форму.

— Летом в расположение «Рубина» приехал Дзюба. Как он себя вел?

— В коридоре он нормально меня встретил. Я его знать не знал, а он мне как дал с коленки, наградил поджопником! В раздевалке он как свой со всеми общался. Как будто давно тут играет. Опять же — я его в первый раз увидел, а он вел себя так, будто мы давно знакомы. Приятный парень.

Про мой рост тоже, конечно, шутил. Когда «коридор» делали, Дзюба подкалывал: «Горбун пробежал уже? Тебя не видно из-под травы».

Жаль, что он не перешел в «Рубин». Я бы этого хотел.

— Слуцкий недавно сказал, что Дзюба усилит любую команду. Согласен?

— Ему передачу любую даешь: он может сбросить удобно, принять, отдать. Не знаю, почему ему так тяжело сейчас найти команду. Но уверен, что он усилит любой клуб РПЛ — это сто процентов.

— Видимо, есть переживания из-за его характера.

— То, как он вел себя в период тренировок в «Рубине», оставило только положительное впечатление.

Игорь Горбунов. «Дзюба как дал с коленки — наградил поджопником!» Слуцкий, Денисов, Яшин: интервью уникального игрока «Рубина»
Артем Дзюба
ФК Рубин (Казань)
Игорь Горбунов
1
0
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: вариант с «Локомотивом»
Дзюба ответил на вопрос о медосмотре для «Локомотива»
Артем Дзюба прошел медосмотр для завершения перехода в «Локомотив»
Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив»
Камоцци: «Думаю, Дзюба будет полезен «Локомотиву», как и любому другому клубу РПЛ»
Борис Игнатьев считает, что переход Дзюбы в «Локомотив» привлечет зрителей
Гладилин: «Локомотив» боится попадания в первую лигу, поэтому и подписывает Дзюбу и Смольникова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «Рубина» Горбунов заявил, что команду не устроит второе место в ФНЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости