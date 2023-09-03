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Сегодня, 15:44

Глушаков отреагировал на информацию о возможном продолжении карьеры в «Рубине»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник Денис Глушаков отреагировал на информацию о возможном продолжении его карьеры в «Рубине».

«Вообще про интерес к себе [не конкретно от «Рубина» — прим. «СЭ».] я слышу, но конкретики пока никакой нет», — сказал Глушаков «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что экс-полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Рубине».

Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул летом этого года. Полузащитник провел за нижегородцев 9 матчей, в которых забил 1 гол.

До этого Глушаков играл за «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, на его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России. На данный момент он является свободным агентом.

Денис Глушаков
ФК Рубин (Казань)
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«Шинник» дома победил «Нефтехимик» в матче ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 8 6 1 1 11-4 19
2
 Сокол 8 5 1 2 8-8 16
3
 Акрон 7 4 1 2 14-6 13
4
 Тюмень 7 4 1 2 11-6 13
5
 СКА-Хаб. 7 3 2 2 8-6 11
6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
 Химки 8 3 2 3 8-8 11
8
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
9
 Енисей 8 3 1 4 11-11 10
10
 Шинник 7 3 1 3 8-9 10
11
 Родина 7 2 3 2 11-7 9
12
 Динамо Мх 7 2 3 2 4-4 9
13
 Ленинградец 7 2 3 2 4-7 9
14
 Черноморец 7 1 6 0 5-4 9
15
 Арсенал 7 1 4 2 5-8 7
16
 Кубань 8 1 2 5 4-9 5
17
 Нефтехимик 7 1 1 5 5-12 4
18
 Волгарь 8 0 2 6 6-15 2
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33 тур
34 тур
2.09 17:00
Волгарь – Сокол
 1 : 2
2.09 18:00
Алания – Енисей
 2 : 1
2.09 18:00
Химки – Кубань
 1 : 1
3.09 10:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 - : -
3.09 14:00
Шинник – Нефтехимик
 - : -
3.09 15:00
Акрон – Черноморец
 - : -
3.09 17:00
КАМАЗ – Ленинградец
 - : -
4.09 17:00
Тюмень – Арсенал
 - : -
4.09 19:30
Родина – Торпедо
 - : -
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Ислам Машуков

Ислам Машуков

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Родина

 4
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

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П
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Акрон

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Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

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СКА-Хабаровск

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И К Ж
Евгений Осипов

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Кубань

 6 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

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Химки

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