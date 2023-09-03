Глушаков отреагировал на информацию о возможном продолжении карьеры в «Рубине»
Полузащитник Денис Глушаков отреагировал на информацию о возможном продолжении его карьеры в «Рубине».
«Вообще про интерес к себе [не конкретно от «Рубина» — прим. «СЭ».] я слышу, но конкретики пока никакой нет», — сказал Глушаков «СЭ».
Ранее Sport24 сообщил, что экс-полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Рубине».
Последним клубом Глушакова был «Пари НН», который он покинул летом этого года. Полузащитник провел за нижегородцев 9 матчей, в которых забил 1 гол.
До этого Глушаков играл за «Химки, «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Кроме того, на его счету 5 голов в 57 матчах за сборную России. На данный момент он является свободным агентом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
4
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
7
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
8
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
9
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|7
|1
|4
|2
|5-8
|7
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|1 : 2
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|2 : 1
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|1 : 1
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|- : -
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|- : -
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|5
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|4
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Артем Малахов
Шинник
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|6
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0