Терехов — о «Химках»: «Здесь собрались люди не номер отбывать, а решать конкретные задачи»

Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал, почему решил перейти в подмосковную команду.

«Так сложились обстоятельства. Пришел решать задачу возвращения в РПЛ с этим клубом. С прошлым клубом последний сезон мы не решали никаких задач. Конечно, сейчас у меня присутствует мотивация. Любой амбициозный футболист должен приходить в новую команду со своими целями», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Терехова.

Также он ответил на вопрос, насколько реально «Химкам» побороться за возвращение в РПЛ.

«Мы сто процентов поборемся за повышение в классе. Такая задача стоит, и она будет выполняться. Здесь собрались люди не номер отбывать, а решать конкретные задачи», — добавил футболист.

По итогам прошлого сезона «Химки» вылетели из РПЛ. На данный момент подмосковный клуб занимает 9-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 11 очков за 8 туров.