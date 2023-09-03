«Шинник» дома победил «Нефтехимик» в матче ФНЛ

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«Шинник» в домашнем матче 8-го тура первой лиги с минимальным счетом обыграл «Нефтехимик» (1:0). Единственный гол на 4-й минуте игры забил защитник Игорь Соколов.

Команда из Нижнекамска потерпела четвертое поражение подряд.