Главный тренер «Томи» Василий Баскаков поделился мнением о распространении коронавируса в России.

— У нас в Сибири какие эпидемии, как ты нас напугаешь? — приводит слова Баскакова официальный сайт «Томи». — Мы на Кипре были и в Турции, там нет такой истерии. Понимаем, что все серьезно это, и если приостанавливают в Италии чемпионат и у нас РПЛ паузу берет, наверное, и мы тоже. 17 марта, видимо, будет час икс, но мы не можем повлиять на это.

На данный момент коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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