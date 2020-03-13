Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
11:25
Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования, а также угрожает переносом летних Олимпиады и чемпионата Европы по футболу.
Спортсменов вирус не обошел стороной. Очаги заболеваний по всему миру — в Азии (Китай, здесь все началось), Европе (Италия и соседние страны), Северной Америке и Австралии.
Отмененные из-за коронавируса соревнования. Спорта все меньше
Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ».
Кто из спортсменов заболел коронавирусом:
Список спортсменов, заболевших коронавирусом. Фото «СЭ»
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020