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Сегодня, 13:27

Гендиректор «Енисея» — о слухах про Мостового: «Интересны Карпин, Каррера и Хенесс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев в шутку отреагировал на информацию о том, что новым главным тренером команды может стать экс-игрок сборной России Александр Мостовой.

«Лично мне, как кандидату на пост главного тренера, интересны Александр Мостовой, Валерий Карпин, Дмитрий Кузнецов, Массимо Каррера, Себастьян Хенесс», — приводит слова Федосеева «РБ Спорт».

О возможном назначении Мостового в «Енисей» 8 января сообщал matchtv.ru.

После 10 туров «Енисей» с 24 очками занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Енисей
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

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Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Енисей

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