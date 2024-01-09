Гендиректор «Енисея» — о слухах про Мостового: «Интересны Карпин, Каррера и Хенесс»
Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев в шутку отреагировал на информацию о том, что новым главным тренером команды может стать экс-игрок сборной России Александр Мостовой.
«Лично мне, как кандидату на пост главного тренера, интересны Александр Мостовой, Валерий Карпин, Дмитрий Кузнецов, Массимо Каррера, Себастьян Хенесс», — приводит слова Федосеева «РБ Спорт».
О возможном назначении Мостового в «Енисей» 8 января сообщал matchtv.ru.
После 10 туров «Енисей» с 24 очками занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.
Источник: «РБ Спорт»
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
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|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
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|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
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|20
|7
|6
|7
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|27
|
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|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
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|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
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34 тур
|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2
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