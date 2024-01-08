Источник: Мостовой может возглавить «Енисей»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой может возглавить «Енисей», сообщает matchtv.ru.

По данным источника, переговоры между сторонами могут пройти после праздников.

Ранее Мостовой опроверг информацию о том, что он может возглавить «Текстильщик».

После 10 туров Мелбет-Первой лиги «Енисей» набрал 24 очка и занимает 10-е место.