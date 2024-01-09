Шамиль Газизов: «Нет опасений, что Бердыев покинет махачкалинское «Динамо»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил возможный уход главного тренера Курбана Бердыева.

«Нет опасений. Честно говоря, я об этом даже не задумывался. Думаю, что Курбана Бекиевича все устраивает. Смысл об этом разговаривать? Мы идем на первом месте. Других путей, кроме как доказывать, что ты там не зря, нет», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Бердыев возглавил «Динамо» в июле 2023 года. После 20 туров махачкалинская команда лидирует в Мелбет-Первой лиге с 37 очками.