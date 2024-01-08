Гаджиев оценил возможный уход Бердыева в сборную Азербайджана

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил возможный уход Курбана Бердыева в сборную Азербайджана.

«Как я могу говорить что-то относительно сборной Азербайджана? Я работаю в Махачкале и понятия не имею, что происходит в Федерации футбола Азербайджана. Никакого разговора не было. Я не собираюсь это обсуждать ни с Бердыевым, ни с кем. Он же со своими взглядами и мыслями, независимая личность. Захочет — пойдет в Азербайджан. В Иран поедет или еще куда-то пойдет. Это ж его право. Причем здесь я? У Бердыева контракт с «Динамо»? Этот контракт не означает, что он прикован к нам цепями. У него есть право свободно уйти, куда хочет и когда хочет. Мы же не в кандалы его заковали», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Бердыев возглавил «Динамо» в июле 2023 года. После 20 туров махачкалинская команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 37 очками.