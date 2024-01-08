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Гаджиев оценил возможный уход Бердыева в сборную Азербайджана

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил возможный уход Курбана Бердыева в сборную Азербайджана.

«Как я могу говорить что-то относительно сборной Азербайджана? Я работаю в Махачкале и понятия не имею, что происходит в Федерации футбола Азербайджана. Никакого разговора не было. Я не собираюсь это обсуждать ни с Бердыевым, ни с кем. Он же со своими взглядами и мыслями, независимая личность. Захочет — пойдет в Азербайджан. В Иран поедет или еще куда-то пойдет. Это ж его право. Причем здесь я? У Бердыева контракт с «Динамо»? Этот контракт не означает, что он прикован к нам цепями. У него есть право свободно уйти, куда хочет и когда хочет. Мы же не в кандалы его заковали», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Бердыев возглавил «Динамо» в июле 2023 года. После 20 туров махачкалинская команда лидирует в турнирной таблице Первой лиги с 37 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-razgovora-s-berdy-evy-m-o-sbornoj-azerbajdzhana-ne-by-lo/
Футбол
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Сборная Азербайджана по футболу
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
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