Гендиректор «Алании» Сиукаев: «При получении лицензии для РПЛ у нас не должно возникнуть проблем»

Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев отреагировал на информацию о том, что клуб может не получить лицензию из-за проблем со стадионом при выходе команды в РПЛ.

«У нас нет такой информации, что клуб не может получить лицензию при выходе в РПЛ, — цитирует Metaratings.ru Сиукаева. — Мы об этом пока не думаем. Стадион строим и надеемся, что у нас все будет хорошо, слухи конечно всякие ходят. При получении лицензии у нас не должно возникнуть проблем».

«Алания» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, набрав 51 очко за 29 туров.