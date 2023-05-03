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Гендиректор «Алании» Сиукаев: «При получении лицензии для РПЛ у нас не должно возникнуть проблем»

Мария Гусева
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Генеральный директор «Алании» Руслан Сиукаев отреагировал на информацию о том, что клуб может не получить лицензию из-за проблем со стадионом при выходе команды в РПЛ.

«У нас нет такой информации, что клуб не может получить лицензию при выходе в РПЛ, — цитирует Metaratings.ru Сиукаева. — Мы об этом пока не думаем. Стадион строим и надеемся, что у нас все будет хорошо, слухи конечно всякие ходят. При получении лицензии у нас не должно возникнуть проблем».

«Алания» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице ФНЛ, набрав 51 очко за 29 туров.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Алания (Владикавказ)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 29 14 9 6 46-31 51
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 29 10 7 12 34-36 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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6.05 09:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
6.05 11:30
Енисей – КАМАЗ
 - : -
6.05 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
6.05 16:00
Шинник – Волгарь
 - : -
6.05 17:00
Арсенал – Велес
 - : -
6.05 19:00
Балтика – Кубань
 - : -
6.05 19:00
Краснодар-2 – Рубин
 - : -
7.05 15:00
Родина – Уфа
 - : -
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Акрон – Волга
 - : -
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Балтика

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Виталий Лисакович

Рубин

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Артур Галоян

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Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Балтика

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